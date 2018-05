Η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του πρίγκιπα Καρόλου στην Ελλάδα (βίντεο)

Στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσα στον κόσμο, περπάτησαν ο πρίγκιπας Κάρολος με τη δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Στη βόλτα που έκαναν, προκειμένου να μεταβούν στον ναό της Παναγίας Καπνικαρέας στην Ερμού, αγόρασαν κουλούρι από πλανόδιο πωλητή και συνομίλησαν με αρκετούς πολίτες που τους αναγνώριζαν και τους έβγαζαν φωτογραφίες με τα κινητά τους.

Φωτογραφίες από τις σημερινές επισκέψεις του πριγκιπικού ζεύγους στην Αθήνα ανέβηκαν και στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter.

During a walking tour of the Kapnikarea area of central Athens, The Prince and The Duchess meet local residents and try traditional Greek coffee in a local café. ☕️ #RoyalVisitGreece pic.twitter.com/7ltWw3ouG7