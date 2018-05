Στην Κρήτη Κάρολος και Καμίλα (Φωτογραφίες - βίντεο)

Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου προσγειώθηκε στις 12.30, το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τον πρίγκιπα Κάρολο και τη δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα.

Το πριγκιπικό ζεύγος υποδέχθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός και άλλοι εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων.

Σχετική ανάρτηση για την επίσκεψη του πριγκιπικού ζεύγους στην Κρήτη έγινε και στοιν επίσημο λογαριασμό τους στο twitter.

Today The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall are spending the final day of the official #RoyalVisitGreece in Crete.



Σήμερα ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης βρίσκονται στην Κρήτη, τελευταίο σταθμό της επίσημης επίσκεψής τους στην Ελλάδα. pic.twitter.com/Dh75jH0iGl