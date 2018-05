Σε εξέλιξη η συνάντηση Κοτζιά – Ντιμιτρόφ, παρουσία Νίμιτς στη Νέα Υόρκη (φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Ελληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και του ομολόγου του της ΠΓΔΜ, Νίκολα Ντιμιτρόφ στη Νέα Υόρκη, παρουσία του απεσταλμένου του γ.γ. του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς.

Στον λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter αναρτήθηκαν φωτογραφίες πριν από την έναρξη της συνάντησης.

New York: FM @NikosKotzias meets w/ #fYROM FM @Dimitrov_Nikola in the presence of #UNSG Personal Envoy M. Nimetz / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά με τον ομόλογό του της πΓΔΜ N. Dimitrov στη Νέα Υόρκη παρουσία Προσωπικού Απεσταλμένου ΓΓ ΟΗΕ M. Nimetz pic.twitter.com/Ib5rYLM3qO