Συγχαρητήρια Τουσκ σε Τσίπρα-Ζάεφ για τη συμφωνία

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ για την επίτευξη συμφωνίας έστειλε μέσω Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

«Χάρη σε εσάς το απίθανο γίνεται πιθανό» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τουσκ.

Sincere congratulations to PM @tsipras_eu and PM @Zoran_Zaev. I am keeping my fingers crossed. Thanks to you the impossible is becoming possible.