Διπλή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου αλλά και του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλου είχαμε χθες στη δημόσια σφαίρα, με επίκεντρο το μείζον ζήτημα του ονοματολογικού. Ο πρώην πρωθυπουργός, όπως αναμενόταν, παρενέβη με γραπτή δήλωσή του χαρακτηρίζοντας «αφετηρία» την προτεινόμενη συμφωνία, αλλά και «πραγματική ευκαιρία», καθώς στη γειτονική χώρα υπάρχει «μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική και μετριοπαθής» που «κατανοεί ότι λύση χωρίς αμοιβαίους συμβιβασμούς δεν μπορεί να υπάρξει».

Ο κ. Παπανδρέου, αναπτύσσοντας περαιτέρω τον συλλογισμό του πάνω στη συγκεκριμένη λογική, τονίζει πως τούτη την ώρα «η διαίρεση ανάμεσα σε πατριώτες και μειοδότες είναι άκρως επικίνδυνη» και πρέπει να επικρατήσει το πατριωτικό συμφέρον, αφού στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων αναπτύσσονται δυνάμεις που θέλουν «να αλώσουν τον χώρο», αναφέροντας μάλιστα την Τουρκία.

Η άποψη του κ. Παπανδρέου συνοψίζεται στη φράση πως πρόκειται για ένα θέμα «που τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι προς το συμφέρον μας να λυθεί, με μια λύση βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή». Από την παρέμβαση, πάντως, του πρώην πρωθυπουργού δεν λείπει και η κριτική στη συμφωνία, κυρίως στη βάση της εθνικής συνεννόησης. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η κυβέρνηση «διαπραγματεύτηκε μόνη της» και δεν επεδίωξε να «καλλιεργήσει το απαραίτητο πνεύμα εθνικής συνεννόησης», υποστηρίζοντας πως σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να είχε επιτευχθεί καλύτερη συμφωνία.

Τριπλό «όχι» από Βενιζέλο

Σαφώς πιο επικριτικός, εστιάζοντας σε τρία σημεία που «αποτελούν πρόβλημα», ήταν ο Ευ. Βενιζέλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή. Αφού αρχικά υπερθεμάτισε στην πρόταση δυσπιστίας, μιλώντας για «επικοινωνιακή απάτη» της συγκυβέρνησης που «πρέπει να ακυρωθεί», προχώρησε στο μείζον εθνικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, αναπόσπαστο στοιχείο μιας λύσης λειτουργικής και βιώσιμης «είναι η ακύρωση κάθε αλυτρωτισμού». Συνεχίζοντας εστίασε σε τρία σημεία αποδομώντας ουσιαστικά τη συμφωνία.

1) Στο ζήτημα της ιθαγένειας: Ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε πως η ιθαγένεια, ενώ είναι νομικός δεσμός του πολίτη με το κράτος, προσδιορίζεται ως μακεδονική, Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonian. Ως εκ τούτου διερωτάται «ο Αλβανός πολίτης θα έχει ιθαγένεια μακεδονική ή απλώς την ιθαγένεια του πολίτη της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είναι το ακριβές;» προσθέτοντας πως το πρώτο παραπέμπει σε μία εθνοτική αντίληψη και αναγνώριση που δεν υπάρχει ούτε καν στο ισχύον σύνταγμά τους.

2) Ζήτημα της γλώσσας: Ο κ. Βενιζέλος επεσήμανε πως η γλώσσα που αναγνωρίζεται «είναι “μακεδονική”, σλαβική, με κυριλλική γραφή». Υπογράμμισε όμως πως ο πρωθυπουργός κατά την εξαγγελία του χρησιμοποίησε τον όρο «ελληνομακεδονική γλωσσική κληρονομιά», επισημαίνοντας πως «αν φθάσουμε να το πούμε ελληνομακεδονική, τότε, αν μη τι άλλο, η άλλη γλώσσα είναι σλαβομακεδονική και φυσικά δεν έχει αναγνωριστεί το 1977».

3) Ενταξη στο ΝΑΤΟ: O κ. Βενιζέλος υπογραμμίζει πως «ο συγχρονισμός των ενεργειών» είναι προβληματικός, καθώς «το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο αποφασίζει την ένταξη τώρα, πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας». Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που ουκ ολίγες φορές έχει επισημάνει πως είναι υπέρ μιας λύσης, κατέληξε στην πρόταση πως πρέπει να γίνουν βελτιώσεις άμεσα, καθώς «μετά την υπογραφή» δεν υπάρχει επιστροφή.