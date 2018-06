«Ως εδώ και μη παρέκει» ήταν το μήνυμα που είχε στείλει εδώ και καιρό η Φώφη Γεννηματά, με αφορμή παλαιότερες διαφοροποιήσεις στο Κίνημα Αλλαγής που έδιναν την εικόνα «Bαβέλ».

«Οριακή» είναι η κατάσταση που έχει πλέον διαμορφωθεί μεταξύ της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής και του Ποταμιού, μετά τη σύγκρουση κορυφής με φόντο το Μακεδονικό. Το «οριακή» βεβαίως έχει διττή ερμηνεία. Από τη μια σημαίνει πως κάθε επιπλέον διαφοροποίηση, κίνηση ή δήλωση –από οποιαδήποτε πλευρά– μπορεί να επιφέρει το τέλος της «συγκατοίκησης» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ποταμιού. Αυτό άλλωστε ήταν το μήνυμα που είχε στείλει εδώ και καιρό η Φώφη Γεννηματά, που συνοψιζόταν στο «ώς εδώ και μη παρέκει» με αφορμή παλαιότερες διαφοροποιήσεις που έδιναν την εικόνα «Bαβέλ».

Από την άλλη, το «οριακή» σημαίνει πως τυπικά οριστική ρήξη δεν υπάρχει, άρα ίσως απομένει μια τελευταία ευκαιρία συνεννόησης. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε πως την Πέμπτη το απόγευμα, μετά τη σκληρή διαρροή του Ποταμιού, στην οποία έκανε λόγο για «παρωχημένο μονοκρατορικό μοντέλο», από τη Χαρ. Τρικούπη δεν απάντησαν. Αρμόδιες πηγές μάλιστα ερωτηθείσες σχετικά έλεγαν «ουδέν σχόλιον», ενδεικτικό πως ήθελαν να μη δοθεί συνέχεια. Αντίστοιχα, απάντηση δεν υπήρξε ούτε την Παρασκευή το μεσημέρι σε ένα αυστηρών τόνων tweet του κ. Θεοδωράκη, που σημείωνε ότι το Ποτάμι δεν δέχεται υποδείξεις, με τη χαρακτηριστική φράση πως «κανείς δεν θα τολμούσε να υπαγορεύσει αποφάσεις στην Κ.Ο».

Η ανάρτηση αφορούσε ένα συγκεκριμένο γεγονός που εξελίχθηκε με επίκεντρο την πρόταση δυσπιστίας. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, αν το Ποτάμι απέρριπτε την πρόταση δυσπιστίας, τότε πιθανότατα θα ερχόταν και το οριστικό διαζύγιο με το ΚΙΝΑΛ. Η απόφαση του Ποταμιού ήταν τελικά να υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας, στη λογική πως δεν αφορά ένα μεμονωμένο θέμα, όπως το Μακεδονικό, αλλά τη συνολική στάση έναντι της κυβέρνησης, για την οποία ο Στ. Θεοδωράκης δεν θα μπορούσε να είναι θετικός. Εξ ου και το αυστηρό μήνυμα Θεοδωράκη με στόχο να διαλύσει τις όποιες φήμες ότι η απόφαση πάρθηκε κατόπιν πιέσεων.

Στο Πολιτικό Συμβούλιο

Είναι δεδομένο πάντως πως το τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο, που ξεκίνησε Τετάρτη βράδυ και τελείωσε την Πέμπτη στις 2 τα ξημερώματα, «δοκίμασε» για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό τις αντοχές του εγχειρήματος. Η κ. Γεννηματά είχε μακράν την πιο σκληρή θέση για το ζήτημα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις, Γ. Παπανδρέου, Στ. Θεοδωράκης, Θ. Θεοχαρόπουλος και Γ. Καμίνης, έβλεπαν σαφώς μια συμφωνία με περισσότερα θετικά σημεία. Λίγο αργότερα, προστέθηκε και ο Ν. Ανδρουλάκης μέσω skype από το Στρασβούργο, ο οποίος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος.

Παρά το γεγονός πως το Πολιτικό Συμβούλιο δεν κατέληξε, η κ. Γεννηματά δεν δίστασε να εκδώσει την άλλη μέρα το πρωί μια ανακοίνωση με την οποία απέρριπτε τη συμφωνία. «Δεν μπορεί να είμαστε 5-1 στο Πολιτικό Συμβούλιο και να παίρνει τελικά αποφάσεις εξ ονόματος όλων», έλεγαν πηγές του Ποταμιού, που ως κοινοβουλευτικό κόμμα είχε παραπάνω λόγους να νιώθει πως η γνώμη του δεν ελήφθη υπ’ όψιν.

Ταυτόχρονα ο Στ. Θεοδωράκης ερχόταν αντιμέτωπος με το εσωτερικό του κόμματός του. Ο Γ. Αμυράς δήλωσε ευθέως πως δεν μπορεί να στηρίξει μια συμφωνία που προβλέπει αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας, χρησιμοποιώντας επιχειρηματολογία πολύ κοντά σε εκείνη της Ν.Δ. Σε τελείως αντίθετο μήκος κύματος ο Σπ. Δανέλλης, είχε τοποθετηθεί εξαρχής δημοσίως και αναφανδόν υπέρ της συμφωνίας. Την ίδια ώρα τα στελέχη του Πολ. Συμβουλίου τοποθετούνταν και δημοσίως το ένα μετά το άλλο. Ο Γ. Παπανδρέου έκανε λόγο για μια συμφωνία που αποτελεί «πραγματική ευκαιρία», καθώς στη γειτονική χώρα υπάρχει «μια κυβέρνηση μετριοπαθής» που «κατανοεί ότι λύση χωρίς αμοιβαίους συμβιβασμούς δεν μπορεί να υπάρξει». Ο Γ. Καμίνης μίλησε για μια «καλή συμφωνία», όχι γιατί «δεν έχει ατέλειες, αλλά γιατί και οι δύο πλευρές μετακινήθηκαν σημαντικά». Από την άλλη, ο Ν. Ανδρουλάκης, με τη χαρακτηριστική φράση «λαϊκισμός erga omnes», προέβλεψε πως η συμφωνία τελικά «δεν θα έρθει προς ψήφιση, όπως δεν ήρθε το 1995». Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως πρόκειται απλώς «για έναν οδικό χάρτη», θέτοντας και το ερώτημα «αν ο κ. Ζάεφ δεν μπορεί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του, γιατί να φορτωθούμε εμείς την αποτυχία;».

Για το θέμα τοποθετήθηκε στη Βουλή την Παρασκευή και ο Ευ. Βενιζέλος, ο οποίος, απορρίπτοντας σε τρία σημεία τη συμφωνία, προχώρησε σε μία αποκάλυψη όσον αφορά το ζήτημα της ιθαγένειας. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως η ιθαγένεια, ενώ είναι νομικός δεσμός του πολίτη με το κράτος, προσδιορίζεται με την καινούργια συμφωνία ως «μακεδονική, Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonian». Ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε πως κάτι τέτοιο «δεν υπάρχει ούτε καν στο ισχύον σύνταγμά τους», δίνοντας ουσιαστικά την είδηση πως πλέον ο πολίτης της ΠΓΔΜ θα αποκαλείται «Μακεδόνας» και όχι «πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας».

Παρέμβαση από PES

Την ίδια ώρα το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES), στο οποίο ανήκει το Κίνημα Αλλαγής, έκανε παρέμβαση για τη συμφωνία μέσω του προέδρου Σεργκέι Στάνισεφ, στέλνοντας μήνυμα ουσιαστικά στην κ. Γεννηματά να στηρίξει τη συμφωνία. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του PES δήλωσε πως «όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι και τα κράτη-μέλη του PES στην Ευρώπη εκτιμούν τις άοκνες προσπάθειες και τη βαθιά δέσμευση των πρωθυπουργών Αλ.Τσίπρα και Ζ. Ζάεφ», οι οποίοι «επέδειξαν θάρρος».

Ο κ. Στάνισεφ πρόσθεσε πως «το PES έχει διαδραματίσει οργανικό ρόλο στην υποστήριξη αυτών των διαπραγματεύσεων» και προσδοκά «να συναντηθούμε ξανά με τους δύο πρωθυπουργούς πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου στις Βρυξέλλες».