Μογκερίνι: «Ιστορική ημέρα για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη»

Για μια «ιστορική ημέρα για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη», κάνει λόγο η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερίνι, σε ανάρτησή της στην προσωπική της ιστοσελίδα και στο Twitter.

«Γράφω καθώς επιστρέφω από τη λίμνη Πρέσπα, στα σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας - όπως θα ονομάζεται τώρα - όπου έλαβα μέρος στην υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας Αθήνας και Σκοπίων», αναφέρει συγκεκριμένα η Φ. Μογκερίνι στον προσωπικό της ιστότοπο και συνεχίζει:

«Η συμφωνία στο θέμα της ονομασίας είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ειρήνης, όχι μόνο για τις δύο εμπλεκόμενες χώρες, αλλά για όλα τα Βαλκάνια και για ολόκληρη την ήπειρο. Δείχνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος, όταν συνοδεύονται από θάρρος και αποφασιστικότητα, μπορούν να επιλύσουν ακόμα και τα πιο δύσκολα ζητήματα. Αυτό τόνισα σήμερα στις Πρέσπες αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη Τρίτη».

