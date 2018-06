Μ. Σεντένο: To Eurogroup θα αποφασίσει για πλαίσιο εποπτείας, δόση και χρέος

Το πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα, το ύψος της τελευταίας δόσης των δανείων και τα πιθανά μέτρα για το χρέος είναι οι βασικές αποφάσεις που καλείται να πάρει το Eurogroup της 21ης Ιουνίου για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο, Μάριο Σεντένο.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη του Eurogroup της 21ης Ιουνίου, που ανάρτησε στο twitter o M. Σεντένο, το ελληνικό ζήτημα είναι το πρώτο σημείο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Packed agenda for this week’s #Eurogroup in #Luxembourg. #Greece’s program exit; #Spain draft budget plans; #Cyprus post-program surveil.; @IMFNews art.IV on €A & preparing next week’s EU summit on #deepeningEMU. More details: https://t.co/7vj3X4NOxp pic.twitter.com/JvPOEo0NDS