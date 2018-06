Οταν ο Ζ.-Κλ. Γιούνκερ έμαθε ότι, πλέον, το λένε ΚΙΝΑΛ και όχι ΠΑΣΟΚ...

«Για σας δουλεύω»

Ως γνωστόν, όλοι στις Βρυξέλλες αυτές τις μέρες δουλεύουν για μας. Εκτός από μας, θα έλεγα, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης... Περισσότερο απ’ όλους, βέβαια, δουλεύει για μας –και για την κληρονομιά που θέλει ν’ αφήσει πίσω του– ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, ο Γιούνκερ δεν το θυμήθηκε τώρα για να διεκδικήσει ένα success story για το λεγόμενο «legacy moment», καθώς έχει βάλει πλάτη εδώ και χρόνια. Το αποτύπωσε δε εύγλωττα στη χθεσινή του συνάντηση με τη Φώφη Γεννηματά, καθώς, όπως μεταφέρει πηγή μου, της είπε, «για σας δουλεύω»...

Για την Ελλάδα...

Δεν ήταν, πάντως, η μόνη επαφή του Ζαν-Κλοντ με ελληνικό χρώμα. Το λέω επειδή ο πρόεδρος της Κομισιόν μετά συνάντησε τον Κλάους Ρέγκλινγκ, στη συνέχεια την Επιτροπή Οικονομικών της Bundestag, ενώ πέρασε το χθεσινό βράδυ στο Βερολίνο με την Αγκελα Μέρκελ και τον Εμανουέλ Μακρόν. Οι πηγές μου επιμένουν ότι τα δίνει όλα για την Ελλάδα. Περιμένω να το δω και στη σημερινή συνεδρίαση του Κολεγίου, που μαθαίνω ότι έχει βασικό θέμα στην ατζέντα το ελληνικό πρόγραμμα. Πιο ενδιαφέρον είναι ότι βασικός εισηγητής είναι ο Πιερ Μοσκοβισί, αγαπημένος σάκος του μποξ των συναδέλφων του από το ΕΛΚ...

Από ευγένεια

Επιστρέφω στη συνάντηση με τη Φώφη, όπου ο Γιούνκερ έκανε αναφορά στη συμφωνία για το Σκοπιανό. Δηλαδή, είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να δει το θέμα της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων γεωπολιτικά. Δεν μου κάνει εντύπωση που ο Γιούνκερ γνωρίζει την ελληνική κλωτσοπατινάδα και τις ευαισθησίες, εξ ου και ήταν προσεκτικός. Προσεκτική, βέβαια, ακούω ότι ήταν και η Φώφη. Δηλαδή είπε ότι η συμφωνία έχει πολλά αρνητικά σημεία, αλλά παραδέχτηκε ότι έχει και θετικά. Σημειώνω με έμφαση ότι ο Γιούνκερ ρώτησε και πώς πάει το εγχείρημα του νέου φορέα. Υποθέτω ότι μάλλον το έκανε από ευγένεια...

Κλείνει για καλοκαίρι

Μιλώντας για την Επιτροπή Οικονομικών της Bundestag, προφανώς δεν ήταν τυχαία η χθεσινή συνάντηση των μελών της με τον Γιούνκερ. Το λέω επειδή πληροφορούμαι ότι η τελευταία της συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, όπου από τη γερμανική Βουλή θα περάσουν διάφορα θέματα προϋπολογισμού. Μετά το κατάστημα κλείνει για το καλοκαίρι. Οπερ σημαίνει ότι πραγματικά δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, πλην του αυριανού Eurogroup, για να κλείσουν οι εκκρεμότητες του ελληνικού προγράμματος και δη το θέμα του χρέους, ώστε αν υπάρξει σχετικό πακέτο, να προλάβει να περάσει από την Βundestag.

Η Μάχη του Κιλκίς

Δεν χρειάζεται να αναφέρω πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι συμβολισμοί στην πολιτική. Ρωτήστε τον Αλ. Τσίπρα που χειριζόταν και εξακολουθεί να χειρίζεται τους συμβολισμούς και τη φρασεολογία του Εμφυλίου με μαεστρία. Το αναφέρω επειδή, προφανώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μεταβαίνει τυχαία στο Κιλκίς αύριο για να παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης. Θυμίζω ότι ο Κώστας Καραμανλής είχε κάνει το ίδιο το 2003 και λίγο μετά έγινε πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν το Κιλκίς θα αποδειχθεί εξίσου καλότυχο για τον Κυριάκο. Μου λένε, πάντως, ότι θα περάσει από το μνημείο της μάχης του Κιλκίς. Με την ευκαιρία, να σημειώσω ότι δεν επελέγη τυχαία ως ένας εκ των δύο βασικών εισηγητών της Ν.Δ. στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας ο βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς. Εγώ πάλι αναρωτιέμαι αν θα κάνει εμφάνιση ο Κώστας Κιλτίδης –ναι ο Κιλτίδης–, που διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι θα είναι υποψήφιος με τη Ν.Δ. Να υποθέσω ότι κάτι ξέρει;

Κάν’ το μόνος σου

Στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τελευταία πολύ της μόδας η τάση DIY (do it yourself), δηλαδή τα εγχειρήματα τύπου «κάν’ το μόνος σου». Μεγάλη υπόθεση η αρχή της αυτοβοήθειας και φαίνεται ότι ο πρόεδρος της Ινδίας την εφάρμοσε το βράδυ της Δευτέρας στο Προεδρικό, όπου ο Προκόπης Παυλόπουλος παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του. Το λέω επειδή πληροφορούμαι ότι παρόλο που το μενού ήταν προσαρμοσμένο στις λιτές διατροφικές ανάγκες των Ινδών –είχε, για παράδειγμα λιτά πρώτα και για κυρίως πιάτο μικρά κοτόπουλα και όχι το σύνηθες ψάρι–ο Ινδός είχε φέρει μαζί το φαγητό του, καθώς είναι χορτοφάγος. Eφαγε, βέβαια, και από το κανονικό φαγητό, ενώ δεν ήπιε καθόλου αλκοόλ και προτίμησε την πορτοκαλάδα.