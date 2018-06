Με το πόδι πάνω και τα δόντια έξω. Το πόδι δεν πειράζει, είναι αντισυστημικός. Αλλά τα δόντια είναι καλύτερα να μην τα δείχνει. Είναι φανερό ότι τους τρομάζει, τα μπροστινά καθίσματα είναι άδεια...

Αυτά τα «μου είπε κάποιος που του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι του είπε κάποιος τρίτος ότι...» δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν θα σας πω, λοιπόν, τι ακούω περί δημοσκοπήσεων στη Μακεδονία, διότι οι σχετικές πληροφορίες μου περιέρχονται μέσω τρίτων, οι οποίοι όσο φίλοι και αν είναι έχουν κάθε συμφέρον να τις διαδίδουν. (Ακόμη και να τις πιστεύουν οι ίδιοι – και οι δεξιοί έχουν δικαίωμα στην αυταπάτη...) Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω υπεύθυνα είναι τι εγώ βλέπω και τι καταλαβαίνω από στελέχη και παράγοντες της Ν Δ., τους οποίους συστηματικά συναντώ τις τελευταίες δύο ημέρες και τους βολιδοσκοπώ για το γνωστό θέμα.

Αισιοδοξία διαπνέει τη Ν.Δ., ο βαθμός της οποίας κυμαίνεται αναλόγως της προσωπικότητας του καθενός. Ομολογουμένως, τοιαύτη ανύψωση ηθικού δεν θυμάμαι αφότου μπήκαμε στην κρίση. Σου μιλούν για μετρήσεις που γίνονται μανιωδώς αυτές τις μέρες, για μηνύματα που καταφθάνουν όχι μόνον από εκλογικές περιφέρειες της Β. Ελλάδος, αλλά και από τον Νότο, τα οποία μιλούν για διάλυση των ΑΝΕΛ, για διαρροές ψηφοφόρων ακόμη και από τον ΣΥΡΙΖΑ (πρώην πασόκοι, υποθέτω).

Ως ένα βαθμό, βλέπουμε και εμείς ένα μέρος της εικόνας. Οι παραιτήσεις πέφτουν κάθε μέρα στους ΑΝΕΛ σαν τις μπόρες του Ιουνίου. Ακτιβιστές πετάνε σανό στην είσοδο των γραφείων των ΑΝΕΛ. Στην Κρήτη, η υφυπουργός Ελ. Κουντουρά φυγαδεύεται, προκειμένου να αποφύγει τους επιθετικούς και υβριστικούς προπηλακισμούς και ακυρώνει όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις της στο νησί. Ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παπαδόπουλος εγκαταλείπει το βήμα του ομιλητή σε τοπική εκδήλωση, εξαιτίας των αποδοκιμασιών. Στα Γιαννιτσά, Στ. Κοντονής και Θεοδώρα Τζάκρη γιουχάρονται αγρίως, καθώς αποχωρούν από πολιτική εκδήλωση. Από τις μέρες του πρώτου μνημονίου δεν θυμάμαι ξανά παρόμοια κατάσταση· η δε ειρωνεία ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τον ρόλο του διώκτη προσθέτει ενδιαφέρον στην κατάσταση. Ισως μάλιστα το τελευταίο να είναι ο λόγος για τον οποίον ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά τώρα τόσο άσχημα στις επιθέσεις αυτού του είδους. Οι εύφλεκτοι της κυβέρνησης ήδη ανεφλέγησαν: ακροδεξιούς χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές ο υπουργός Εξωτερικών, φασίστες και χιτλερικούς ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Η εκτίμηση που ακούω από τους συνομιλητές μου στη Ν.Δ. είναι ότι το ρεύμα αντίδρασης στη συμφωνία με τα Σκόπια δεν συγκρατείται. (Είναι και κάτι που δεν σου λένε, αλλά το καταλαβαίνεις μόνος σου: ότι τους συμφέρει κιόλας, διότι κανείς δεν ασχολείται με τα έγγραφα που αποχαρακτήρισε και κοινοποίησε ο Κοτζιάς – σε μια κίνηση πράγματι αισχρή για υπουργό Εξωτερικών...) Ο Ελληνας, σου λένε, έχει φάει τις σφαλιάρες από τους ισχυρούς και, τέλος πάντων, τις ανέχτηκε. Οχι όμως να τις δέχεται και από τα Σκόπια! Ετσι ερμηνεύουν την αντίδραση στη συμφωνία. Ολα τα έχει ανεχθεί ο εγωισμός του Ελληνα (ο φρικαλέος – το παραδέχονται και εκείνοι), αλλά όχι και να βρεθεί τελευταίος στο «pecking order», δηλαδή στην ιεραρχία βάσει της οποίας η σφαλιάρα κατεβαίνει προς τα κάτω.

Δεν αμφιβάλλω καθόλου για την ακρίβεια της εικόνας – Φιλέλληνας είμαι τους καταλαβαίνω. Η προσωπική ανησυχία μου, όμως, ως ψηφοφόρου που προσδοκά μια καλύτερη διακυβέρνηση (βλέπετε πόσο χαμηλά θέτω τον πήχυ...), είναι ότι η Ν.Δ., το μόνο κόμμα που υπάρχει και κάπως ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές μου, δεν πρέπει να ταυτισθεί με αυτό το κλίμα της έντασης και της οξύτητας γύρω από το Μακεδονικό. Η εκπρόσωπος του κόμματος τα λέει, επειδή αυτή είναι η δουλειά της· αλλά δεν νομίζω να υπάρχει σώφρων άνθρωπος με στοιχειώδη γνώση της πραγματικότητας ο οποίος να πιστεύει τη χθεσινή διάψευση του δημοσιεύματος της Frankfurter Algemeine Zeitung. Ενας δημοσιογράφος δεν διαψεύδει με τόση άνεση τη διάψευση, αν δεν ξέρει ότι πατάει γερά, και δη Γερμανός – θυμίζω τι είπε εντυπωσιασμένος ο Τσίπρας για τη Μέρκελ, στην αρχή της σχέσης τους: «Εχουν κάτι περίεργο, ξέρετε, οι Γερμανοί, θέλουν να λένε την αλήθεια». Επιπλέον, αμφιβάλλει κανείς ότι οι πηγές του Γερμανού δημοσιογράφου επεδίωκαν τη διαρροή, ώστε να στείλουν το μήνυμα στην αντιπολίτευση;

Γι’ αυτό, λοιπόν, προπαντός ψυχραιμία. Δεν υπάρχει λόγος να τρέχει η Ν.Δ. Tώρα τρέχουν άλλοι. Μέχρι και ο Στινγκ, ο γκουρού του εναλλακτικού σικ, μας συμβουλεύει: a gentleman will walk but never run. Αλλωστε, αν επαληθευθεί η αισιοδοξία που διαπνέει τη Ν.Δ., μεθαύριο θα πρέπει να συνεργασθούν με τους Γερμανούς φίλους μας (σ.σ.: δεν υπάρχει ίχνος ειρωνείας στον χαρακτηρισμό) και αυτό θα πρέπει να γίνει γρήγορα. Διότι, αν έλθει στην εξουσία η Ν.Δ., ο χρόνος θα είναι ο σημαντικότερος παράγων για μια επιτυχή διακυβέρνηση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει κανένα λόγο να εμποδίσει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το συμφέρει κιόλας να σπέρνει την οξύτητα. Αφενός, διότι δεν είναι βέβαιο ότι η οξύτητα επισπεύδει την κατάρρευση και, αφετέρου –που είναι και το σπουδαιότερο– διότι η σημερινή οξύτητα θα εμποδίσει μεθαύριο την «kolotoumba», που είναι πλέον συνθήκη για τη διακυβέρνηση της χώρας από την οποιαδήποτε κυβέρνηση σχηματισθεί. Χρονοτριβές και καθυστερήσεις, λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρξουν. Η μετριοπάθεια θα διευκολύνει τις «στοχαστικές προσαρμογές»...