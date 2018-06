Σεντένο: Η σημερινή ημέρα θα σηματοδοτήσει έναν σταθμό για την ελληνική οικονομία

«Θα φθάσουμε σήμερα σε μια συμφωνία. Είμαι αισιόδοξος», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο μερικές ώρες πριν από την έναρξη της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο, αναφερόμενος στην έξοδο της Ελλάδας από τα προγράμματα αρωγής.

«Η σημερινή ημέρα θα σηματοδοτήσει έναν νέο σταθμό για την ελληνική οικονομία», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Μάριο Σεντένο, μιλώντας στους δημοσιογράφους δήλωσε: «Σήμερα είναι η ιδανική ημέρα για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια του Eurogroup. Μπορεί να σημάνει μία νέα φάση για την Ελλάδα και το ευρώ».

Today is a perfect day to celebrate the 20year anniversary of the #Eurogroup. It can mark a new phase for Greece and for the euro. Speaking to the media ahead of the @ESM_Press Board of Governors. pic.twitter.com/r6dZEB3DLl