Πιτσιόρλας: Άμεσα οι διαδικασίες για την κατοχύρωση σημάτων των μακεδονικών εταιρειών

Εντός της ημέρας και με θετικά αποτελέσματα για την Ελλάδα «βλέπει» να ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος και ρύθμισης του ελληνικού χρέους ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, ο οποίος από το βήμα του Export Summit VI προανήγγειλε την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για την κατοχύρωση των σημάτων των μακεδονικών εταιρειών.

Το Export Summit VI, διοργανώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), με θέμα «The digital e-ra. Business on the move. Exports in the fast lane».

Αναφερόμενος στο θέμα της εκδήλωσης, που είναι η ψηφιακή εποχή στις επιχειρήσεις, ο κ. Πιτσιόρλας επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται για τον συντονισμό των ενεργειών στήριξης των εξαγωγών και για την κατοχύρωση των σημάτων και trademarks των μακεδονικών επιχειρήσεων και προϊόντων.

«Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, να μπούμε στις διαδικασίες πιστοποίησης και κατοχύρωσης των σημάτων επιχειρήσεων και προϊόντων», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο ίδιος, προσθέτοντας ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις συγκεκριμένες διαδικασίες, που προωθούνται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος τόνισε ότι οι στην Ελλάδα για εσωτερική χρήση έχουμε 64 κατοχυρώσεις σημάτων και προϊόντων από μακεδονικές επιχειρήσεις, δέκα για ευρωπαϊκή χρήση και καμία για διεθνή, όταν όπως επισήμανε ο ίδιος, στην πΓΔΜ τα αντίστοιχα νούμερα αφορούν σε 137 για εσωτερική χρήση, καμία για την Ευρώπη και δύο για διεθνή.

Επιπλέον, κατά την ομιλία του ο κ. Πιτσιόρλας επισήμανε ότι η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, μπορεί να μετεξελιχθεί σε περιφερειακή δύναμη και στο πλαίσιο αυτό σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη του Ινδού Προέδρου στην Αθήνα, ούτε η παρουσία των κινεζικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Οι μεγάλες αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας, βλέπουν την Ελλάδα σαν το σημείο επαφής τους με την Ευρώπη».

Περαιτέρω ο ίδιος, αναφερόμενος στη λειτουργία του Δημοσίου, τόνισε ότι αποδεικνύεται αναποτελεσματική, με σημαντικούς πόρους να ξοδεύονται αποσπασματικά χωρίς να αποδίδουν τα αναμενόμενα, όπως μεταξύ άλλων η στήριξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

«Έχουμε κορυφαίο θέμα συντονισμού, ο κάθε ένας λειτουργεί μόνος του, δεν υπάρχει σχεδιασμός για το πώς και προς τα πού πρέπει να κινηθούμε», είπε.

Στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η υπόθεση των εμπορικών σημάτων των μακεδονικών εταιρειών, με τη χρήση του «μακεδονικός», μπορεί να εξελιχθεί σε «εθνικό επιχειρηματικό εφιάλτη», ενώ τόνισε: «εμείς θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε την Μακεδονία μας, τον τουρισμό μας, τις μακεδονικές επιχειρήσεις, τα μακεδονικά προϊόντα που είναι αποκλειστικά και μόνο ελληνικά προϊόντα».

Υπενθύμισε ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη σε επίπεδο εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για το 70% της οδικής μεταφορικής δραστηριότητας της χώρας.

Αναφορικά με την ψηφιοποίηση, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι στο επόμενο διάστημα θα δημοσιευθούν προσκλήσεις ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την υλοποίηση προγραμμάτων ύψους 130 εκατ. ευρώ και με αποδέκτες τις επιχειρήσεις, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Τη θέση του ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα βρίσκεται στην 27η θέση, μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε.

Υπογραμμίζοντας ότι στόχος του Expo Summit είναι δώσει τα όπλα στους εξαγωγείς - μέλη του συνδέσμου, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των διεθνών αγορών, ο ίδιος σημείωσε ότι χωρίς βασικά σύγχρονα εργαλεία στα χέρια τους, οι ελληνικές εταιρείες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες νέων αγορών, να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν σε αναδυόμενες αγορές, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, στην τοποθέτησή του τόνισε ότι ο δήμος έχει ήδη διαμορφώσει ψηφιακή στρατηγική για την επόμενη δεκαετία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ