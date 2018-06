Κρίσιμο Eurogroup - Ιστορική μέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη λέει ο Μοσκοβισί

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup με κύριο θέμα συζήτησης την Ελλάδα και το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης.

#Eurogroup just started.

Ministers will discuss the end of #Greece programme and prepare the Euro Summit next week #EMU @mariofcenteno