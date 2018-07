Σε μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στον χθεσινό Τύπο απεικονίζεται ολόκληρη η Ελλάδα μετά την κρίση. Η σκηνή εκτυλίσσεται μπροστά σε μια φτηνή λευκή πόρτα με κιτς λεπτομέρειες. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Ακης Τσοχατζόπουλος, ισχνός και κουρασμένος, με ένα φαρδύ πουκάμισο, μέσα στο οποίο πλέει το ταλαιπωρημένο του σώμα, με μαλλιά κακοκουρεμένα, βυθίζεται μέσα στην αγκαλιά της συζύγου του, Βίκυς Σταμάτη. Εκείνη κλείνει τα μάτια και ανταποδίδει την αγκαλιά, κρατώντας σφιχτά στο χέρι ένα μπρελόκ Louis Vuitton σε ροζ χρώμα. Είναι αυτό που απέμεινε από τα μεγαλεία της παρισινής περιόδου και των επιδρομών στις μπουτίκ, την οίηση της εποχής του Χρηματιστηρίου και των προμηθειών από τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Τιμωρημένοι και οι δύο όχι μόνο από τη Δικαιοσύνη αλλά και το κοινό αίσθημα, από τη στέρηση μιας ελεύθερης, στρωτής ζωής, κραδαίνουν, το LV, σε μια φαιδρή παραλλαγή του Ουίνστον Τσώρτσιλ. Οπως εκείνος σχημάτιζε με τα δάχτυλα το σήμα της νίκης, για το πάλαι ποτέ κραταιό υπουργικό ζεύγος το V is not for Vuitton, αλλά για Victory (μπορεί και για βεντέτα).

Υπάρχει κι ένας άλλος συμβολισμός στη φωτογραφία. Τα κλειδιά του παραδείσου είναι εκεί, έτοιμα να ξεκλειδώσουν και πάλι την ευδαιμονία των ημερών πριν από το μνημόνιο. Κάπως έτσι φαντασιώνονται (-νταν;) πολλοί Ελληνες την πολυπόθητη έξοδο στις αγορές, το τέλος της λιτότητας, την «Αναγέννηση» της Ελλάδας, όπως την περιγράφει στο –ειδικά αφιερωμένο στην Ελλάδα– τεύχος του το γαλλικό περιοδικό Le Point (παρεμπιπτόντως το ίδιο έντυπο που είχε πριν από τρία χρόνια εξώφυλλο τον Ελληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με λεζάντα «Οι τσαρλατάνοι κατά της Ευρώπης»). Είναι ωραία όλη αυτή η ευφορία και οι γιορτές στο Ζάππειο και γενικά η ψευδαίσθηση μιας επιστροφής στην κανονικότητα, γιατί παρασύρει και τους πολίτες και μπορεί να ξεχαστούν καμία φορά εκεί που αναλογίζονται πώς έχασαν το ένα τρίτο του εισοδήματός τους, τις συντάξεις τους, τις δουλειές τους, οιαδήποτε αίσθηση ασφάλειας και αισιοδοξίας για το μέλλον. Και να νιώσουν ότι η χώρα είναι όντως, όπως φαίνεται στο εξώφυλλο του Le Point, ένα νησί, με άσπρα σπίτια και μπλε στέγες, εκτυφλωτικό ήλιο και καταγάλανη, με τη βοήθεια του φώτοσοπ, θάλασσα, καρικατούρα τόπου διακοπών, ένα αχανές Airbnb, στο οποίο οι κάτοικοι φεύγουν από τα σπίτια τους, είτε για πάντα είτε για Σ/Κ, για να έρθουν οι τουρίστες.