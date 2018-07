Τουριστική προβολή της χώρας σε 3 ξένες τηλεοπτικές εκπομπές

Τρεις ξένες τηλεοπτικές παραγωγές θα προβάλουν την Ελλάδα στην Ιαπωνία, στη Ρωσία και στην Ολλανδία. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των ταξιδιών αυτών έγιναν με την υποστήριξη του ΕΟΤ. Ειδικότερα, στην Αθήνα θα βρίσκεται στις 24-27 Ιουλίου 2018 το συνεργείο της BlueCircleThey που έχει την ευθύνη της παραγωγής παγκοσμίως του διάσημου τηλεοπτικού προγράμματος «Αγρότης μόνος ψάχνει». Αλλο συνεργείο, του Russia 1, επισκέφθηκε ήδη τη Θεσσαλονίκη, την Πέλλα, τη Χαλκιδική και τα Μετέωρα και ολοκληρώνει αυτές τις ημέρες τα γυρίσματα στην Αθήνα, με σκοπό τη δημιουργία πέντε τετράλεπτων βίντεο.

Το πρόγραμμα που σχεδίασε το γραφείο ΕΟΤ Ρωσίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προβολή της μοναστηριακής κουζίνας στο Αγιον Ορος και την παρουσίαση των περιοχών Λουτρακίου Πέλλας και Μετεώρων. Συνεργείο του ιαπωνικού καναλιού Fuji TV πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες γυρίσματα στην Ικαρία ενός ωριαίου επεισοδίου της εκπομπής «To live in extreme places of the world». Στην εκπομπή, συμπεριλαμβάνονται συνεντεύξεις νησιωτών για τα μυστικά της διάσημης μακροζωίας τους.

Οι τηλεταινίες αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού σε μια δωρεάν και εθελοντική προσφορά, στο νέο σποτ του ΕΟΤ για την παγκόσμια προβολή της Ελλάδας. Το νέο σποτ έχει ήδη κάνει τον «γύρο του κόσμου», τόσο μέσω των κοινωνικών δικτύων όσο και των μεγάλων διεθνών ειδησεογραφικών και θεματικών ΜΜΕ, ενισχύοντας θετικά τη θερινή τουριστική περίοδο της Ελλάδας και τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής.