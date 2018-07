Νέα αντίδραση από πλευράς Ρωσίας αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με τις απελάσεις των Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τις ΗΠΑ λέγοντας ότι «κρύβονται» πίσω από την απόφαση της Ελλάδας, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «απολύτως αβάσιμη» την απέλαση των ρώσων διπλωματών, καθώς, όπως σημειώνει, δεν δόθηκαν αποδείξεις για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας υπογραμμίζει ότι η απέλαση των διπλωματών από την Ελλάδα κινείται αντίθετα από τη φύση των διμερών σχέσεων και μπορεί να της προκαλέσει σοβαρή ζημιά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε για εξηγήσεις τον Ελληνα πρέσβη στη Μόσχα, Ανδρέα Φρυγανά.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Heather Nauert, με ανάρτησή της στο Twitter στήριξε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για την απέλαση των δύο Ρώσων διπλωματών.

Στην ανάρτησή της η κα. Heather Nauert σημειώνει χαρακτηριστικά πως η «Ελλάδα απέλασε δυο Ρώσους διπλωμάτες και απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε ακόμη δύο, οι οποίοι προσπάθησαν να παρέμβουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Στηρίζουμε την Ελλάδα που υπερασπίζεται την κυριαρχία της».

#Greece expelled two Russian officials and barred entry of two others for attempting to interfere in Greek politics. We support Greece defending its sovereignty. #Russia must end its destabilizing behavior.