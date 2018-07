Θετικοί οι Αμερικανοί επενδυτές σε νέα έκδοση ελληνικού ομολόγου.

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα από τις επαφές που είχαν με Αμερικανούς επενδυτές ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δημήτρης Τσάκωνας, οι οποίοι βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη. Το roadshow έγινε σε μια στιγμή όπου τα ελληνικά ομόλογα είχαν ήδη μπει στην οδό της βελτίωσης έχοντας μηδενίσει τις ζημίες από την αναταραχή που προκάλεσε η πολιτική κρίση στην Ιταλία τον Μάιο και που απέδειξε πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική αγορά στις εξωτερικές εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξοδο από το πρόγραμμα διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις one on one συναντήσεις που είχαν με 25 ισχυρά funds και επενδυτικές τράπεζες, το κλίμα ήταν πολύ θετικότερο σε σχέση με αυτό που είχε αντιμετωπίσει ο κ. Χουλιαράκης κατά το ταξίδι του στο Λονδίνο στα τέλη Ιουνίου, όπου ο προβληματισμός και η επιφυλακτικότητα κυριαρχούσαν στο περιβάλλον των επενδυτών κυρίως σε ό,τι αφορά τη σταθεροποίηση και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας.

Οι Αμερικανοί επενδυτές εμφανίστηκαν δεκτικοί σε ενδεχόμενη νέα έκδοση ομολόγου από το ελληνικό Δημόσιο, αλλά με τη σωστή τιμολόγηση και με την προτίμηση να γέρνει ξεκάθαρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προς την έκδοση ενός βραχυπρόθεσμου ομολόγου. «Η έκδοση ενός 5ετούς ομολόγου φαίνεται ότι θα ήταν ανάρπαστη λόγω του “μαξιλαριού” ρευστότητας, καθώς ουσιαστικά είναι collateralized (εγγυημένο)», σημειώνει χαρακτηριστικά στην «Κ» τραπεζική πηγή. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις επαφές αυτές είναι πως, αν δεν υπάρξει κάποια αρνητική εξέλιξη στο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα θα επιστρέψει στην κανονικότητα, όσον αφορά τη σχέση της με τις αγορές, το 2020.

Τα σχόλια των funds για την απόφαση του Eurogroup για το χρέος ήταν επίσης θετικά, με τις ερωτήσεις να εστιάζονται στις τεχνικές παραμέτρους της συμφωνίας, ενώ αρκετά φαίνεται να απασχολούν τους Αμερικανούς επενδυτές και οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, καθώς θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει σημαντική ώθηση των επενδύσεων για να εδραιωθεί η ανάπτυξη στη χώρα.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως οι επενδυτές δεν εμφανίστηκαν να έχουν έντονες επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την επίτευξη των υψηλών πλεονασμάτων. Η λογική πίσω από αυτήν τους τη στάση είναι πως είναι πολύ πιο ανησυχητικό όταν μία χώρα έχει πρωτογενές πλεόνασμα 1% και πρέπει να πάει στο 3,5% από το εάν είναι στο 3,5% και καλείται απλώς να το επαναλάβει. Σε αυτήν την περίπτωση, η ενίσχυση της ανάπτυξης δημιουργεί και δεν αφαιρεί δημοσιονομικό χώρο και επιτρέπει τη μείωση της φορολογίας, και αυτό είναι κάτι που οι επενδυτές το βλέπουν θετικά.

Ερωτήματα πάντως τέθηκαν από τους επενδυτές και για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μεσομακροπρόθεσμα και πέραν της περιόδου που «διασφαλίζει» η συμφωνία για το χρέος, τη στιγμή που δεν συμφωνήθηκε ο γαλλικός μηχανισμός, ο οποίος θα έστελνε ένα πιο ισχυρό σήμα στην αγορά.

Το θέμα της Ιταλίας και των σχέσεών της με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή φαίνεται επίσης να απασχολεί τους επενδυτές, όπως έδειξαν οι συναντήσεις, αφού κραδασμοί που σημειώθηκαν στην Ελλάδα τον Μάιο «μεταδόθηκαν» με μεγάλη ταχύτητα και στα ελληνικά assets, βάζοντας φρένο, όπως φάνηκε, στις όποιες σκέψεις για νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Την «ευαισθησία» αυτή της Ελλάδας τόνισε, άλλωστε, και η Κομισιόν στο σχέδιο ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας που δημοσιεύθηκε ενώ το roadshow ήταν σε εξέλιξη, επισημαίνοντας πως οι συνθήκες δανεισμού της χώρας παραμένουν «εύθραυστες» λόγω εξωτερικών οικονομικών κινδύνων. Επίσης, ανέφερε πως, λόγω της αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωζώνης.