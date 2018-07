Χ. Στυλιανίδης: Ο ελληνικός λαός δεν είναι μόνος του

«Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα θλίψης για την Ελλάδα. Αλλά δεν πενθεί μόνο η Ελλάδα, πενθεί και η Ευρώπη. Η Ε.Ε. δείχνει και θα δείξει την αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός δεν είναι μόνος». Αυτό τόνισε ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Χρήστος Στυλιανίδης ο οποίος βρέθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Σε κοινές δηλώσεις του με τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα ο κ. Στυλιανίδης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «θα συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η Ε.Ε. θα είναι παρούσα και στην επούλωση των πληγών».

Από την πλευρά του ο κ. Τόσκας σημείωσε ότι «πρέπει να προετοιμαζόμαστε ώστε να μην έχουμε πάλι τέτοιες καταστροφές. Να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών, να δούμε που πηγαίνουν τα πράγματα, να εξετάσουμε τις δυνατότητές μας και να δουλέψουμε όλοι μαζί».

