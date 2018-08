Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ισχυρή καταδίκη» της μεταγωγής Κουφοντίνα

Την «ισχυρή καταδίκη» της Ουάσιγκτον, τόσο για τις πρόσφατες άδειες που έλαβε, όσο και για την μεταγωγή του Δημήτρη Κουφοντίνα στις αγροτικές φυλακές Βόλου εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ υπενθυμίζει ότι πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος «έχει δολοφονήσει έντεκα ανθρώπους», ενώ όπως αναφέρει, «εμπνέει την επόμενη γενιά τρομοκρατών».

We understand convicted Greek terrorist Dimitris Koufontinas was moved to a farm prison w/ lighter restrictions. He murdered 11 including U.S. personnel & is inspiring the next generation of terrorists. We condemn in the strongest terms furloughs or any easing of his prison stay.