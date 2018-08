Το πτυχίο στην Ψυχολογία προσφέρει δεξιότητες για όλα τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Στις πολύ απλές ερωτήσεις όπως “Γιατί θα προτείνατε στους νέους να σπουδάσουν Ψυχολογία;” ή “Τι επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να προσφέρει ένα τέτοιο πτυχίο;” η Δρ. Μόνικα Σιακού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον τομέα της Ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει εξίσου απλές απαντήσεις: “Ο πλανήτης νοσεί, οι ψυχιατρικές διαταραχές αυξάνονται και ο κόσμος αναζητεί όλο και περισσότερο την στήριξη και καθοδήγηση του ψυχολόγου, αναζητεί απαντήσεις από επαγγελματίες πολύ πιο εύκολα από ότι στο παρελθόν”.



Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο ατομικό επίπεδο. Το Τμήμα Κοινωνικών Επιστήμων και Επιστημών Συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του οποίου είναι πρόεδρος η Δρ. Σιακού σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για την Βία στα Σχολεία (ΥΠΠ) , συντονίζουν την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης που θα στηρίξει την δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής ενάντια στη Σχολική Βία η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Η επερχόμενη προθεσμία για την παράδοση της Ερευνητικής Έκθεσης της Δρ. Σιακού για το επείγον αυτό ζήτημα εξουδετερώνει και την οποιαδήποτε αμφιβολία για τη σημασία της πρακτικής εφαρμογής της Ψυχολογίας στην ευρύτερη σύγχρονη κοινωνία. Μια έρευνα η οποία περιλαμβάνει μετρήσεις των ειδών της βίας καθώς και το ποσοστό και τη σχέση που υπάρχει με το κοινωνικό φύλο.



Η Δρ. Σιακού έλαβε Διδακτορικό πτυχίο στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας από το Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με προηγούμενη εκπαίδευση στην Κλινική Anna Freud του UCL στην Ψυχαναλυτική Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Με την επάνοδο της στην Κύπρο σχεδίασε το πρόγραμμα “Beat Bullying” μέσα από το οποίο έχει προσφέρει δράσεις και εκπαιδεύσεις σε μαθητές, γονείς και διδακτικό προσωπικό παγκύπρια. Μέσα από το πρόγραμμα ‘’Keep our children safe in Cyprus - European Hotline for Missing Children 11600” χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει προσφέρει επίσης εκπαίδευση γύρο από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού σε πάνω από 600 εκπαιδευτικούς και συμβούλους παγκύπρια.

Οι προοπτικές για τους φοιτητές της Ψυχολογίας



Η Ψυχολογία θεωρείται πλέον ένας δυναμικός τομέας σπουδών ο οποίος συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Το τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα που επιβλέπει η Δρ. Σιακού στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται περίπου τριάντα-πέντε με σαράντα φοιτητές ετησίως, με άλλους είκοσι στο αγγλικό τμήμα και γύρω στους τριάντα στο Εξ Αποστάσεως πρόγραμμα.



Ο φοιτητής που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο πρόγραμμα Ψυχολογίας, σημειώνει η Δρ. Σιακού, πρέπει να έχει έντονη περιέργεια και ευαισθησία και να αναζητεί γνώσεις γύρω από την ανθρωπινη συμπεριφορά και τα ανθρώπινα προβλήματα. Τονίζει επίσης ότι στον απόφοιτο ενός πτυχίου Ψυχολογίας ανοίγονται αμέτρητες προοπτικές διότι, απλούστατα, πέρα από τον δρόμο του θεραπευτή και του ερευνητικού ψυχολόγου, με το πτυχίο αυτό ο απόφοιτος αποκομίζει γνώσεις και αναπτύσσει αναλυτική σκέψη οι οποίες ανοίγουν δυνατότητες σε σχεδόν όλους τους σύγχρονους επαγγελματικούς τομείς. Προοπτικές εργοδότησης στο χώρο υπάρχουν στην Εφαρμοσμένη Έρευνα, στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, σε Σχολεία, σε Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα, ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες και σε πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες όπως η Κλινική, Δικανική, Εργασιακή και Αθλητική Ψυχολογία.

Συγκριτικό Πλεονέκτημα



Η συγκριτική διαφορά στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατά την Δρ. Σιακού, είναι η ποικιλία ειδικοτήτων και ενδιαφερόντων του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και οι σχέσεις καθηγητών και φοιτητών με την πολιτική του ‘open door’ με πολλούς από τους φοιτητές να ακολουθούν τους καθηγητές τους σε διεθνή συνέδρια, αλλά και να παρουσιάζουν μελέτες τους σε εξειδικευμένα έντυπα του χώρου, κτίζοντας έτσι δυνατά βιογραφικά για το μέλλον.



Περαιτέρω, το πρόγραμμα διδάσκεται από διεθνώς διακεκριμένους καθηγητές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου στόχο έχουν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση στους φοιτητές, εξοπλίζοντας τους με τα κατάλληλα εφόδια ώστε να εισέλθουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες.

Η συμμετοχή του τμήματος σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε επίσημες εκστρατείες εμπλουτίζουν την φοιτητική εμπειρία. Ένα καίριο στοιχείο, προσθέτει η καθηγήτρια, είναι ο πολύ ενεργός όμιλος ψυχολογίας των φοιτητών οι οποίοι, εκτός διδακτικού χρόνου, οργανώνουν κάθε χρόνο παρουσιάσεις και συζητήσεις αποκτώντας δεξιότητες και γνώσεις με πιστοποιήσεις οι οποίες ενισχύουν την προοπτική της απασχολησιμότητας τους.



Η επικέντρωσή στην απασχολησιμότητα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – με τους φοιτητές του να αποκτούν εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια φοίτησης σε όλα τα προγράμματα σπουδών, περιλαμβανομένης και της Ψυχολογίας - παρέχει την ευκαιρία να εμβαθύνουν από νωρίς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στον κλαδο τους αλλά και να κατανοήσουν την δυνατότητα που έχουν οι ίδιοι να επιφέρουν καινοτόμες ιδέες για την βελτίωσή του.



Απόδειξη αυτής της σύνδεσης της σύγχρονης παιδείας με την οικονομία και τα κοινωνικά δρώμενα, αποτελεί το ποσοστό εργοδότησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου το οποίο φτάνει το 82%, με σχεδόν οκτώ στους δέκα απόφοιτους να εργοδοτούνται στο τομέα τους σε διάστημα έξι μηνών από την αποφοίτηση τους.

Οι εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης και οι συνεχείς ακαδημαϊκές και επιστημονικές διακρίσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν εδραιώσει τη φήμη του για ποιοτική εκπαίδευση και τη διασύνδεση του με την βιομηχανία και την κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα http://www.euc.ac.cy

Στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357 – 22713000

ή email: admit@euc.ac.cy