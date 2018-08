Τσαβούσογλου: H Ελλάδα υπεύθυνη για την ένταση στο Αιγαίο

«Για να φτάσουμε σε λύση στην Κύπρο, πρέπει να ξεκινήσει μία καινούρια διαδικασία», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας στην 10η διάσκεψη Τούρκων Πρέσβεων.

«Οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Κι αυτό το είδαμε πέρυσι. Το είδαμε στη Γενεύη, το είδαμε στο Κραν Μοντανά», είπε ο κ. Τσαβούσογλου.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «και η Ελλάδα δεν είναι διαφορετική».

«Στις δύσκολες ημέρες τους πάντα είμαστε δίπλα τους. Αλλά στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο πάλι αυξάνουν την ένταση κάνουν πράγματα πολύ περίεργα, που δεν γίνονται. Όλοι μας δεν θέλουμε η ανατολική Μεσόγειος να εξελιχθεί σε μία περιοχή ειρήνης και ευημερίας;», τόνισε.

#Turkey's FM Mevlut Cavusoglu accused #Greece of escalating tension in Aegean and Mediterranean, said Greeks do bizarre things there even though Turkey always stood by Greeks in their difficult times. pic.twitter.com/CWjelYUHKZ