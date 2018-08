Αβραμόπουλος: Χαιρετίζουμε την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών

Την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, χαιρετίζει ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Αβραμόπουλος σημειώνει πως «ανυπομονούμε για την επιστροφή τους» και χαρακτηρίζει σημαντικό βήμα για τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, και συνολικά της ΕΕ.

«Χαιρετίζουμε την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία, προσβλέπουμε στην επιστροφή τους. Σημαντικό βήμα για τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας και συνολικά της ΕΕ» γράφει στο Twitter κ. Αβραμόπουλος.

Welcome the release of the two Greek soldiers in Turkey, looking forward to their return. Important step for the relations between Turkey and Greece, and the EU as a whole.