Η απάντηση του διευθυντή των FT στον Τουσκ: «Οι Ελληνες δεν άξιζαν αυτή την αντιμετώπιση»

Αιχμηρή ήταν η απάντηση του διευθυντή των Financial Times, Λάιονελ Μπάρμπερ, στο χθεσινό πανηγυρικό tweet του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, με αφορμή τη λήξη του τρίτου ελληνικού προγράμματος.

«Τα καταφέρατε! Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τον λαό της για το τέλος του προγράμματος οικονομικής βοήθειας. Με τεράστιες προσπάθειες και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κερδίσατε το αύριο», ανέφερε ο κ. Τουσκ, με τον Βρετανό δημοσιογράφο να αντιτείνει:

«Η Ελλάδα δεν θα αποπληρώσει ποτέ το βουνό του χρέους της. (Η έξοδος) είναι απλά ακόμη ένα προσωρινό αντίδοτο για να καλυφθεί ο ανεύθυνος δανεισμός των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η Ελλάδα μπορεί να υπήρξε διεφθαρμένη ως το κόκαλο (όπως είχε πει ο πρώην πρωθυπουργός της, Ανδρέας Παπανδρέου), αλλά οι Ελληνες δεν άξιζαν αυτή την αντιμετώπιση. Ετσι εξηγείται, εν μέρει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι τόσο αντιδημοφιλής».

Greece will never repay its mountain of debt. This is more extend and pretend to cover up for European banks who lent irresponsibly. Greece may have been “corrupt to the bone” (ex PM A Papandreou), but Greeks did not deserve this treatment. Explains (partly) why EU so unpopular https://t.co/Czxh3s5woU