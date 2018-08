Οργή Αγκυρας για το άσυλο στον Τούρκο: Η ελληνική δικαιοσύνη πήρε το μέρος των εχθρών μας

Μύδρους εναντίον της Ελλάδας με αφορμή τη δημοσιοποίηση της απόφασης του ΣτΕ για τον πρώτο από τους οκτώ Τούρκους αξιωματικούς, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος κόμματος (AKP) Ομέρ Τσελίκ.

Σε διαδοχικά tweets του ο κ. Τσελίκ ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να «μάχεται εναντίον των συνωμοτών του πραξικοπήματος, όπως κάνουμε με την τρομοκρατία».

«Σε αυτή τη μάχη», προσθέτει «δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνους που υποστήριξαν τους τρομοκράτες παρέχοντάς τους όπλα και που προστάτευσαν τους συνωμότες με δικαστικά διατάγματα».

Και κορυφώνοντας την επίθεσή του εναντίον της Ελλάδας ο κ. Τσελίκ ανέφερε: «Είναι ξεκάθαρο ότι η ελληνική δικαιοσύνη πήρε το μέρος των εχθρών της Τουρκίας με αυτή την απόφαση. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό και ντροπιαστικό από το να υποστηρίζεις τρομοκράτες».

«H μάχη κατά των συνωμοτών θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε αρχές αντίστοιχες με αυτές της μάχης κατά της τρομοκρατίας», λέει και σχολιάζει ότι «δικαστικές αποφάσεις που προστατεύουν τους συνωμότες του πραξικοπήματος ισοδυναμούν με την υποστήριξη της απόπειρας πραξικοπήματος».

Τέλος αναφερόμενος και πάλι στην χθεσινή απόφαση του ΣτΕ, o κ. Τσελίκ μιλά για «μία ακόμη σκανδαλώδη απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης» να προστατεύει τους πραξικοπηματίες.

Crystal clear that Greek judiciary sided with Turkey’s enemies and coup plotters with this decree. This is much more serious and shameful than supporting terrorism.