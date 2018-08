Ομέρ Τσελίκ: «Σκανδαλώδης» η απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης για τον Τούρκο αξιωματικό

Νέα σφοδρή επίθεση εναντίον της ελληνικής Δικαιοσύνης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσέλικ, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστική απόφαση», η οποία προστατεύει τους οκτώ «πραξικοπηματίες».

Η νέα επίθεση του αποτελεί συνέχεια των χθεσινών δηλώσεων του σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να χορηγήσει άσυλο σε έναν από τους οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς, οι οποίοι κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2016.

Στις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας είχε απαντήσει μέσω Twitter ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, τονίζοντας ότι «ο κος Ομέρ Τσελίκ και γενικότερα η τουρκική πλευρά, θα πρέπει επιτέλους να κατανοήσουν ότι η λειτουργία των θεσμών στην Ελλάδα ακολουθεί τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές. Δεν χρειάζεται να δηλητηριάζονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με τέτοιες αθεμελίωτες αντιδράσεις».

Δε χρειάζεται επομένως να δηλητηριάζονται οι ελληνο-τουρκικές σχέσεις με τέτοιες αθεμελίωτες αντιδράσεις. — Giorgos Koumoutsakos (@GKoumoutsakos) 22 Αυγούστου 2018

To συγκεκριμένο tweet οδήγησε σε νέες δηλώσεις από την πλευρά του Τσελίκ, ο οποίος, μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησε σε νέες κατηγορίες κατά της ελληνικής Δικαιοσύνης, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσει την ορθή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Τσελίκ, «η προστασία πραξικοπηματιών μέσω δικαστικών αποφάσεων είναι η πιο επαίσχυντη πράξη που μπορεί να πράξει μία χώρα», ενώ αποτελεί «πολύ πιο σοβαρό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας συγκριτικά με την υποστήριξη της τρομοκρατίας».

We will closely follow this case which violate basic humanitarian values and principles of the EU. Because coup plotting is one of the worst crimes. Protecting coup plotters by court rulings is the most shameful act for a country. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 23 Αυγούστου 2018

Protecting coup plotters is the most shameful act for a country. Greek judiciary caused this shame. Protecting coup plotters is a much more serious crime against humanity than supporting terrorism. Think about these issues. Drop the rhetoric which lacks democratic thinking. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 23 Αυγούστου 2018

Αναφερόμενος στον ίδιο τον κ. Κουμουτσάκο, μεταξύ αλλων, τον κάλεσε αντί να εκφράζει την ευαισθησία του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να «ασχοληθεί με τη θέση των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα», καθώς και με την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης στη χώρα.

While it is said in all Europe that Greek judiciary’s rulings on this matter are not based on democratic principles but on some other motives, it would have been much better if Mr Koumoutsakos looked after his country’s sovereignty & independence of judiciary. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 23 Αυγούστου 2018