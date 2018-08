Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδικάζει τη νέα άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα

Σε νέα σκληρή ανακοίνωση αναφορικά με το ζήτημα των αδειών του Δημήτρη Κουφοντίνα προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Συγκεκριμένα, με αφορμή την παροχή νέας 48ωρης άδειας στον Κουφοντίνα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα την απελευθέρωση του καταδικασμένου τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έλαβε για τέταρτη φορά άδεια στην Ελλάδα».

Επιπλέον, η ανακοίνωση τονίζει ότι «οι άδειες στον Κουφοντίνα αποτελούν επαίσχυντη αδικία για τα θύματα και προσφέρουν κίνητρο στους αναρχικούς οπαδούς του, να προχωρήσουν σε περαιτέρω πράξεις βίας στο όνομα του».

Τέλος, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, Χέδερ Νάουερτ, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έχει εκφράσει στην ελληνική κυβέρνηση τις βαθύτατες ανησυχίες της σχετικά με τη νέα άδεια στον Κουφοντίνα.

.@statedeptspox: U.S. strongly condemns the release of convicted terrorist Dimitris Koufodinas who was set loose for a fourth time on a 5-day furlough in #Greece. pic.twitter.com/4tYTzqZ2sH