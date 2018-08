Ο διεθνούς φήμης Ελληνας σκηνοθέτης έδωσε σημεία ζωής στην ΕΡΤ λίγο μετά τη διάδοση της ψευδούς είδησης σε πολλά μέσα ενημέρωσης. Τη φάρσα αποκάλυψε ο ίδιος ο φαρσέρ στην ψεύτικη σελίδα της υπουργού.

Την πατήσαμε. Μπορεί όχι η «Καθημερινή» και το kathimerini.gr συγκεκριμένα, αλλά πάντως μια σειρά από εγχώρια ειδησεογραφικά σάιτ και δεκάδες προβεβλημένα δημοσιογραφικά και άλλα προφίλ στα social media εκτέθηκαν χθες πανηγυρικά «ανεβάζοντας» την ψεύτικη είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, που δήθεν δημοσίευσε στο Twitter η νέα υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά. Την πρώτη πατάτα ακολούθησε και δεύτερη, όταν, προκειμένου να καλύψουν το γεγονός ότι δεν διασταύρωσαν ποτέ την είδηση προτού την αναρτήσουν (ο σκηνοθέτης εν τω μεταξύ είχε δώσει σημεία ζωής στην ΕΡΤ), «χρέωσαν» την γκάφα στην κ. Ζορμπά, μολονότι ο επίμαχος λογαριασμός ήταν ξεκάθαρα ψεύτικος (είχε δημιουργηθεί μόλις προχθές και η ίδια διατηρεί άλλο προφίλ). Ακόμη και η «ανάληψη ευθύνης» της φάρσας από τον ίδιο τον φαρσέρ μέσω του ίδιου λογαριασμού, με την περίφημη πλέον φράση «This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti», δεν φάνηκε να είναι αρκετή για κάποιους.

Για να είμαστε δίκαιοι, πάντως, την είδηση του θανάτου του Κώστα Γαβρά δημοσίευσε στο Twitter και το Associated Press με πηγή το τουίτ της... υπουργού. Το 2016, η USA Today επίσης βιάστηκε να τουιτάρει τον θάνατο του Αμερικανού συγγραφέα Κόρμακ Μακάρθι, πέφτοντας σε μία ακόμη παγίδα του Ντεμπενεντέτι. Ο Ιταλός είχε δημιουργήσει ψεύτικο λογαριασμό των εκδόσεων Knopf, όπου και είχε ανεβάσει την είδηση. Οταν η εφημερίδα κατάλαβε το λάθος και προχώρησε σε επανόρθωση, στον ίδιο ψεύτικο λογαριασμό ο Ντεμπενεντέτι έγραψε: «This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti. Ο Μακάρθι ζει και βασιλεύει».



Ο fake λογαριασμός στο Twitter που δημιούργησε ο Ιταλός δάσκαλος, υποδυόμενος τη νέα υπουργό Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά.

Και ο Ντεμπενεντέτι ζει για να εκθέτει τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης, υποδυόμενος υπαρκτά πρόσωπα που συνήθως ανακοινώνουν στο Twitter τον θάνατο κάποιου διασήμου. Με αυτόν τον τρόπο, έχει «σκοτώσει» πολλούς και διάφορους, από τον Πάπα μέχρι τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, συνήθως με επιτυχία (για τον δαιμόνιο Ιταλό επιτυχία είναι όταν η είδησή του αναπαράγεται από ΜΜΕ). Προτού ασχοληθεί με τη Ζορμπά και τον Γαβρά, είχε βάλει την Αμερικανίδα ακαδημαϊκό Camille Paglia να ανακοινώνει τον θάνατο της Γιόκο Ονο.

Ο Τομάσο Μπενεντέτι είναι ένας 49χρονος δάσκαλος από τη Ρώμη. Η φιγούρα και το περιπαικτικό του ύφος παραπέμπουν λίγο σε Ρομπέρτο Μπενίνι. Ξεκίνησε τη δράση του το 2000, έπειτα από μια αποτυχημένη του προσπάθεια να διεισδύσει στον χώρο του πολιτιστικού ρεπορτάζ. Θέλοντας, όπως έχει πει, να καταγγείλει τον στημένο και τσαπατσούλικο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ΜΜΕ στη χώρα του, αποφάσισε να αρχίσει να «πουλάει» ψεύτικες συνεντεύξεις με διάσημες προσωπικότητες σε τοπικές εφημερίδες της Ιταλίας. Προτού ξεσκεπαστεί η απάτη του, είχε καταφέρει να δημοσιεύσει πάνω από 60 fake συνεντεύξεις. Ουδείς είχε αναρωτηθεί πώς αυτός ο άγνωστος δημοσιογράφος είχε καταφέρει να πάρει συνέντευξη από θηρία όπως ο Αρθουρ Μίλερ, ο Τζον Γκρίσαμ, ο Γκορ Βιντάλ, η Τόνι Μόρισον και ο Φίλιπ Ροθ. Η τελευταία αυτή ψευτο-συνέντευξη με τον Ροθ, το 2010 στη φιλο-μπερλουσκονική ταμπλόιντ Libero, ήταν και η μοιραία. Ο Ντεμπενεντέτι είχε «βάλει» τον Ροθ να κατακεραυνώνει τον Μπαράκ Ομπάμα. Εσπασε ο διάολος το ποδάρι του όμως και λίγο καιρό αργότερα μία άλλη Ιταλίδα δημοσιογράφος της «Ρεπούμπλικα» ρώτησε τον Ροθ γιατί είναι τόσο απογοητευμένος από τον Ομπάμα. «Πότε το είπα αυτό;» ρώτησε ο Ροθ, με αποτέλεσμα να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της απατεωνιάς.



Ο Τομάσο Ντεμπενεντέτι.

Πρόβλημα ουδέν για τον Ντεμπενεντέτι, που αποφάσισε απλώς να παίξει σε άλλη γειτονιά, στο Ιντερνετ.