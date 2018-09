Η αναφορά Τσαβούσογλου στους «8» Τούρκους αξιωματικούς και η απάντηση Κοτζιά

Το ζήτημα των «οκτώ» εξακολουθεί να επισκιάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, σε μία κατά τα λοιπά καλή συνάντηση με τον Ελληνα ομόλογό του, Νίκο Κοτζια.

«Παρά τα ζητήματα που υπάρχουν μεταξύ μας, επικρατεί ψυχραιμία» ανέφερε ο κ. Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νίκο Κοτζιά, έπειτα από τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου του γενικού προξενείου της Ελλάδας στη Σμύρνηκαι πρόσθεσε:

«Η φιλοξενία είναι θεμέλιος λίθος των σχέσεων των δύο χωρών. Εμείς πάντως ποτέ δεν θα φιλοξενούσαμε τρομοκράτες ή πραξικοπηματίες».

Από την πλευρά του ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι «η Ελλάδα δεν φιλοξενεί τρομοκράτες» και συνέχισε:

«Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι διέπονται από το διεθνές δίκαιο».

Σύμφωνα με ανταποκρίσεις κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης των δύο υπουργών Εξωτερικών, πέταξαν πάνω από το προξενείο τουρκικά F 16.

