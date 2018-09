Ο Τζέφρεϊ Πάιατ εγκαινίασε τα έργα ανακαίνισης της πρεσβείας των ΗΠΑ

Τα έργα ανακαίνισης του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας, εγκαινίασε ο πρέσβης Τζέφρεϊ Πάιατ μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων, Γ. Καμίνη, φωτογραφιζόμενοι μάλιστα συμβολικά κρατώντας ένα φτυάρι.

Οι εργασίες ανακαίνισης θα διαρκέσουν περίπου μία πενταετία ενώ το συνολικό πρότζεκτ έχει υπολογισθεί στα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία Caddell Construction με έδρα τις Η.Π.Α. για την ανακαίνιση και αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας «Chancery», το οποίο σχεδιάστηκε από τον Walter Gropius και εγκαινιάστηκε στις 4 Ιουλίου 1961.

It’s fitting to launch @USATIF_2018 week by marking beginning of 5 yr, $300 million project to renovate @USEmbassyAthens & restore Walter Gropius Building to original glory. Big US investment in our long-term relationship. My remarks w/Mayor @KaminisG: https://t.co/FjWmBRnoTA pic.twitter.com/WD4hfKTsc7