Συγχαρητήρια Τραμπ στη «Μακεδονία» για την «ιστορική» συμφωνία των Πρεσπών

«Ιστορική» χαρακτηρίζει τη συμφωνία των Πρεσπών ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συγχαρητήριο μήνυμα που απηύθυνε σήμερα στον ομόλογό του της ΠΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ με την ευκαιρία της Ημέρας Ανεξαρτησίας που εορτάζεται στα Σκόπια στις 8 Σεπτεμβρίου.

Στην επιστολή του, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί έξι φορές τον όρο «Μακεδονία» -χωρίς άλλο προσδιορισμό- αναφέροντας τα εξής:

«Εκ μέρους του αμερικανικού λαού, συγχαίρω εσάς και τους πολίτες της “Μακεδονίας” με την ευκαιρία της ημέρας ανεξαρτησίας σας στις 8 Σεπτεμβρίου.

«Η “Μακεδονία’’ έχει πολλά για να είναι περήφανη αυτή τη χρονιά. Η ιστορική συμφωνία των Πρεσπών επιλύει τη μακροχρόνια διένεξη για το ονοματολογικό με την Ελλάδα και ανοίγει το δρόμο για την ένταξη της “Μακεδονίας” τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην ΕΕ. Η συμφωνία και η ένταξη της “Μακεδονίας” στο ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τη “Μακεδονία”, ειδικά όσον αφορά στις επερχόμενες συνομιλίες για την ένταξή σας στο ΝΑΤΟ.

Εύχομαι στον λαό της “Μακεδονίας” ό,τι καλύτερο σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα».

