Τσίπρας στη ΔΕΘ: Οι ΗΠΑ θέλουμε να είναι και θα είναι αρωγός της προσπάθειας μας

Οι ΗΠΑ θέλουμε να είναι και θα είναι αρωγός της προσπάθειας μας να δώσουμε μια νέα πνοή στην ελληνική οικονομία, τόνισε ο Αλ. Τσίπρας στα εγκαίνια του περιπτέρου των ΗΠΑ στη ΔΕΘ.

Σημείωσε ότι «η Ελλάδα παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε μια εύθραυστη ευρύτερη περιοχή» και υπογράμμισε ότι «ως πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και ως χώρα που μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο στην περιοχή, ανοίγει τις πύλες της στη νέα εποχή».

