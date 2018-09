Εφόσον ένας πολιτικός ποτέ δεν πιστεύει αυτά που λέει, πραγματικά εκπλήσσεται όταν οι άνθρωποι βασίζονται στον λόγο του. Charles de Gaulle.

Τ​​ο «ΘΕΜΑ» της 22ας Ιουλίου 2018, περιείχε ένα ένθετο με τους Μύθους του Αισώπου. Το ξεφύλλισα και θυμήθηκα πολλούς από τους διδακτικούς αυτούς μύθους. Κόλλησα στον μύθο του μυλωνά με τον γιο του και τον γάιδαρό τους.

Επειδή είναι αρκετά μεγάλος, τον απλοποίησα χωρίς να χαθεί το νόημά του: Μια φορά και ένα καιρό, ο μυλωνάς και ο γιος του ξεκίνησαν να πάνε στην πόλη προκειμένου να πουλήσουν τον γάιδαρό τους. Ο γέρος έβαλε το παιδί πάνω στον γάιδαρο και ο ίδιος περπατούσε. Στον δρόμο συνάντησαν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι σχολίασαν ότι δεν είναι σωστό ο γέρος να περπατά και το παιδί να είναι καβάλα. Αφού το συζήτησαν μεταξύ τους, ο γέρος και το παιδί αντάλλαξαν θέσεις. Παρακάτω συνάντησαν μια άλλη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι τους είπαν ότι δεν είναι σωστό για τον γέρο να είναι καβάλα και το παιδί να περπατά. Ετσι αποφάσισαν να περπατούν και οι δύο. Στη συνέχεια συνάντησαν μια άλλη ομάδα η οποία τους υπέδειξε ότι αφού έχουν ένα γάιδαρο γιατί δεν πάνε καβάλα. Το καλοσκέφτηκαν και αποφάσισαν να ανέβουν και οι δύο πάνω στον μικρόσωμο γάιδαρο. Και πάλι συνάντησαν μια άλλη ομάδα η οποία τους κατηγόρησε ότι ταλαιπωρούν το μικρόσωμο ζώο γιατί ανέβηκαν και οι δύο πάνω του. Αφού το καλοσκέφτηκαν, αποφάσισαν να περπατάνε και να κουβαλάνε τον γάιδαρο. Ετσι προχωρούσαν ώσπου βρέθηκαν σε ένα γεφύρι με πολύ κόσμο. Οι άνθρωποι βλέποντας τον μυλωνά και τον γιο του να κουβαλάνε τον γαϊδαράκο έβαλαν τα γέλια, τότε ο γάιδαρος τρόμαξε, άρχισε να κλωτσά, τους έπεσε και πνίγηκε στο ποτάμι!

Το δίδαγμα της ιστορίας μας είναι πολύ απλό: Οταν προσπαθείς να ικανοποιήσεις τους πάντες, στο τέλος καταλήγεις να χάσεις «και τα αβγά και το καλάθι»! Στα αγγλικά το ηθικό δίδαγμα αποδίδεται με ένα λογοπαίγνιο: «If you try to please everyone, you might as well kiss your ass good-bye»!

Ομολογώ ότι όταν διάβασα την ιστορία αυτή, θυμήθηκα μια καταπληκτική ατάκα του περίφημου κωμικού Groucho Marx: «Πολιτική είναι η τέχνη να αναζητείς προβλήματα, να τα βρίσκεις παντού, να κάνεις τη λάθος διάγνωση και να εφαρμόζεις τις λανθασμένες θεραπείες». Ετσι μου καρφώθηκε στο μυαλό η σκέψη ότι ο μυλωνάς και το παιδί συμπεριφέρονται σαν τους πολιτικούς μας. Μπορεί να είναι λίγο τραβηγμένη αυτή η σκέψη, αλλά δυστυχώς δεν μου φεύγει από το μυαλό. Γι’ αυτό και αποφάσισα να συμπληρώσω το σημερινό κείμενο με αποφθέγματα σοφών ανθρώπων που αναφέρονται στους Πολίτες, στην Πολιτική και στους Πολιτικούς. Είναι η συνέχεια ενός παλαιότερου κειμένου μου, που δημοσιεύθηκε στην «ΚτΚ» στις 4 Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Περί πολιτών, Πολιτικής και Πολιτικών». Τα περισσότερα αφορούν τις ΗΠΑ, αλλά βρήκα ότι ισχύουν και στην Ελλάδα. Είναι τόσα πολλά και τόσο καυστικά, ώστε η επιλογή ορισμένων, είναι πραγματικά πολύ δύσκολη. Απολαύστε τα.

• Υπόθεσε ότι είσαι ηλίθιος και υπόθεσε ότι είσαι μέλος του Κοινοβουλίου … Αλλά, μου φαίνεται ότι επαναλαμβάνω τον εαυτό μου. Mark Twain.

• Η πρώτη μέθοδος για να εκτιμήσει κανείς την ευφυΐα του ηγέτη, είναι να δει τους ανθρώπους που έχει γύρω του. Niccolo Machiavelli.

• Ενας πολιτικός σκέφτεται τις επόμενες εκλογές. Ενας ηγέτης σκέφτεται την επόμενη γενιά. James Freeman Clarke.

• Τώρα γνωρίζω τι είναι ο ηγέτης, είναι ένας πεθαμένος πολιτικός. Χρειαζόμαστε περισσότερους ηγέτες. Bob Edwards.

• Οι ηγέτες θα σου πουν την αλήθεια έστω και αν αυτή είναι δυσάρεστη. Οι πολιτικοί θα σου πουν δημοφιλή πράγματα, έστω και αν δεν είναι αλήθεια. Αγνωστος.

• Εφόσον ένας πολιτικός ποτέ δεν πιστεύει αυτά που λέει, πραγματικά εκπλήσσεται όταν οι άνθρωποι βασίζονται στον λόγο του. Charles de Gaulle.

• Η Πολιτική καθορίζει ποιος έχει την εξουσία, όχι ποιος κατέχει την αλήθεια. Paul Krugman.

• Ενα έθνος προβάτων θα γεννήσει μια κυβέρνηση λύκων. Edward R. Murrow.

• Η απόλυτη δύναμη δεν διαφθείρει απόλυτα, η απόλυτη δύναμη έλκει τους διεφθαρμένους. Frank Herbert.

• Οι διεφθαρμένοι πολιτικοί κάνουν το υπόλοιπο 10% να φαίνεται κακό. Henry Kissinger.

• Η πολιτική και η πορνεία είναι τα μόνα επαγγέλματα όπου η έλλειψη εμπειρίας θεωρείται πλεονέκτημα. Tina Frey.

• Το να βρεις έναν καλό πολιτικό είναι εξίσου αδιανόητο όσο να βρεις έναν τίμιο διαρρήκτη. H.L. Mencken.

• Τι πραγματικά εννοούν ορισμένοι πολιτικοί όταν λένε:

Η πατρίδα μου = Εγώ, το κόμμα μου

Εκλογές = Η παραμονή στην εξουσία

Ειρήνη = Να εξαφανιστεί η αντιπολίτευση

Ο Λαός = Αυτοί που συμπαθούν το κόμμα μου.

Bangambiki Habyarimana.

• Οι πολιτικοί είναι σαν τους κακούς καβαλάρηδες οι οποίοι είναι τόσο απασχολημένοι για να παραμείνουν στη σέλα, ώστε δεν τους ενδιαφέρει πού πάνε. Joseph Alois Schumpeter.

• Κάθε Λαός είναι άξιος των ανθρώπων που τον κυβερνούν. Πλάτων.

• Δεν γνωρίζει τίποτα, αλλά νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Αυτή είναι η καλύτερη ένδειξη ότι προορίζεται για πολιτικός. George Bernard Shaw.

• Ενας τίμιος πολιτικός είναι αυτός ο οποίος όταν εξαγοραστεί, θα παραμείνει πιστός. Simon Cameron.

• Στην πολιτική ο παραλογισμός δεν είναι μειονέκτημα. Napoleon Bonaparte.

• Πολιτική είναι η λεπτή τέχνη να αντλείς ψήφους από τους φτωχούς και να χρηματοδοτείς την προεκλογική καμπάνια σου από τους πλουσίους, υποσχόμενος ότι θα προστατεύσεις τους μεν από τους δε. Oscar Ameringer.

• Πιστεύουμε ότι το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο, το να ρίχνεις το φταίξιμο στους άλλους είναι πολιτική. Hubert H. Humphrey.

• Οι φορολογούμενοι πληρώνουν τα έξοδα των βουλευτών για ακριβά ταξίδια στο εξωτερικό. Μπορεί να αξίζουν αυτά τα χρήματα, αλλά δυστυχώς οι βουλευτές εξακολουθούν να γυρίζουν πίσω. Will Rogers.

• Κανένα κόμμα δεν μπορεί να ξεγελά τον λαό συνέχεια. Ακριβώς για τον λόγο αυτό έχουμε περισσότερα κόμματα. Bob Hope.

• Εχουμε την καλύτερη κυβέρνηση που μπορεί να αγοράσει το χρήμα. Mark Twain.

• Ορισμένοι άνθρωποι αλλάζουν το κόμμα τους για να διατηρήσουν τις αρχές τους. Αλλοι θυσιάζουν τις αρχές τους για χάρη του κόμματός τους. Winston Churchill.

• Η Δημοκρατία είναι ένας μηχανισμός ο οποίος εξασφαλίζει ότι θα κυβερνιόμαστε όπως μας αξίζει. George Bernard Shaw.

• Η πολιτική γλώσσα ... έχει σχεδιαστεί ώστε τα ψέματα να φαίνονται σαν αλήθεια, ο φόνος σαν αξιοπρεπής πράξη και να δίνει την εντύπωση ουσίας στον αέρα τον κοπανιστό. George Orwell.

• Ο πατριωτισμός είναι η αρετή του φαύλου. Oscar Wilde.

• Οι πολιτικοί είναι άνθρωποι που, όταν βλέπουν το φως στο τέλος του τούνελ, πάνε και αγοράζουν περισσότερο τούνελ. John Quinton.

• Το πρόβλημα με τα πολιτικά αστεία είναι ότι εκλέγονται. Henry Cate, VII

• Στην πολιτική υποθέτουμε ότι όποιος γνωρίζει πώς να μαζεύει ψήφους, γνωρίζει πώς να διαχειριστεί μια πόλη ή μια χώρα. Οταν όμως αρρωσταίνουμε… δεν αναζητούμε τον ομορφότερο γιατρό, ή τον πλέον ικανό στα λόγια. Πλάτων.

Οποιαδήποτε ομοιότητα με τη σημερινή πολιτική κατάσταση είναι φανερό ότι είναι εντελώς συμπτωματική, διότι είναι αδύνατον ο Πλάτων να προέβλεπε πριν από 2.500 χρόνια τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Φαίνεται όμως ότι η εμφάνιση και ο λαϊκισμός κυριαρχούσαν και τότε.

Αυτό όμως είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα: Αφού η χώρα επιβίωσε για 2.500 χρόνια με ωραίους λαοπλάνους, σίγουρα θα επιβιώσει και άλλα τόσα!

ΥΓ. Αφιερωμένο εξαιρετικά στη σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σήμερα. Το κείμενο αυτό γράφτηκε τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου και φυσικά δεν έχω ιδέα τι θα πει και τι θα αναγγείλει στη ΔΕΘ. Είμαι όμως απολύτως βέβαιος ότι με τον λόγο του και τη συνέντευξή του θα επιβεβαιώσει τα περισσότερα από τα παραπάνω αποφθέγματα των σοφών ανθρώπων!

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.