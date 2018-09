Από τις 16 Αυγούστου είχαν ενημερωθεί με επιστολή τα κόμματα για τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, χωρίς ωστόσο να ζητήσει κανείς διεύρυνση της ατζέντας, σημειώνουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών στον απόηχο της αποχώρησης της ΝΔ, από τη συνεδρίαση.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι δεν συμφωνούν με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και πρότεινε να διευρυνθεί το ΚΥΣΕΑ με περαιτέρω αρμοδιότητες.

Νωρίτερα, αποχωρώντας, ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, αποχωρώντας, η κυβέρνηση αρνήθηκε να παρέχει ενημέρωση για θέματα που ήταν εκτός της ημερησίας διατάξεως όπως τα ελληνοτουρκικά και οι εξελίξεις στα Βαλκάνια. Η ΝΔ ζήτησε επίσης να ενημερωθεί για θέματα που αφορούν στις σχέσεις με την Αλβανία αλλά και για το εάν ισχύουν όσα έχει πει στις καταθέσεις του ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Τζορτζ Παπαδόπουλος. Παράλληλα, ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ταχθεί υπέρ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

«Μετά την άρνηση του υπουργού Εξωτερικών να διευρύνει τη συζήτηση για κρίσιμα εθνικά θέματα σε έναν θεσμό, τον οποίο εμείς σεβόμαστε απολύτως, η ΝΔ αποφάσισε από την παρούσα συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) να αποχωρήσει» δήλωσε ο τομεάρχης Εξωτερικών, Γιώργος Κουμουτσάκος, εξερχόμενος του υπουργείου Εξωτερικών μία ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Κουμουτσάκος σημείωσε ότι «το σημερινό ΕΣΕΠ συγκαλείται μετά από ενάμιση χρόνο απουσίας κάθε συνεδρίασής του» κατά τον οποίο «υπήρξαν μείζονες εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική της χώρας», κάνοντας αναφορά στα σχετικά αιτήματα -για ενημέρωση και συζήτηση- της ΝΔ και του προέδρου της, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην εκκίνηση του σημερινού ΕΣΕΠ, όπως εξήγησε ο κ. Κουμπουτσάκος «η ΝΔ, ως αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε διεύρυνση της ημερήσιας διάταξης, ώστε πέραν του θεσμικού και σοβαρού ενδιαφέροντος ζητήματος της σύστασης Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, να γίνει ενημέρωση και συζήτηση από τον υπουργό των Εξωτερικών για ζητήματα όπως η πορεία των σχέσεων με την Αλβανία, οι εξελίξεις στα Βαλκάνια ενόψει των σοβαρών συζητήσεων που γίνονται στο Κόσσοβο αυτήν την περίοδο, για το πώς πορεύονται οι ελληνορωσικές σχέσεις, τι ακριβώς γίνεται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεδομένων και των τελευταίων θέσεων της Άγκυρας με νέες πιέσεις, ώστε να αλλάξουν τα πράγματα στη Θράκη, ειδικά όσον αφορά στο θέμα των μουφτήδων, κ.λπ.».

«Αυτή τη διεύρυνση της συζήτησης αρνήθηκε ο κ. υπουργός των Εξωτερικών» τόνισε ο τομεάρχης της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι «το ΕΣΕΠ πρέπει να προστατευθεί ως θεσμός, δεν μπορεί να μεταλλαχθεί -και αυτή είναι η άποψη της ΝΔ- ως ένα είδος ξεπλύματος του γεγονότος ότι δεν υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση για κρίσιμα ζητήματα».

«Δεν μπορούσαμε να δεχτούμε τη σημερινή συνεδρίαση ως νομιμοποίηση της απουσίας κάθε συζήτησης, κάθε ενημέρωσης για κρίσιμα εθνικά ζητήματα» υπογράμμισε, εξηγώντας τον λόγο της αποχώρησής του.

Σχετικά με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ο κ. Κουμουτσάκος αποσαφήνισε ότι το έχει υποστηρίξει εδώ και πολύ καιρό η ΝΔ, ήδη από τον Απρίλιο του 2016 ο κ. Μητσοτάκης έθεσε και κοινοποίησε στη Βουλή τη βούληση της ΝΔ να συσταθεί ένα τέτοιο όργανο, ενώ έγινε επίσης και προγραμματική θέση στο συνέδριο του κόμματος που ακολούθησε.



#Now: FM @NikosKotzias chairs mtg of National Council on Foreign Policy / Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό τον ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά pic.twitter.com/Vn7yqTVJ0B