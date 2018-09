Βίντεο του Αλ Τζαζίρα: Βία και απόπειρες αυτοκτονίας στη Μόρια

Με μελανά χρώματα περιγράφει τις συνθήκες διαβίωσης στη Μόρια βίντεο που δημοσίευσε το Αλ Τζαζίρα (AJ+) στον απόηχο των καταγγελιών στις οποίες προέβησαν 19 ΜΚΟ για την κατάσταση στα hotspot των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

«Έτσι θα ήταν η ζωή σου αν ζούσες στον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας. Παιδιά γύρω σου που κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής υγείας», αναφέρεται στην εισαγωγή του βίντεο που φιλοξενεί δηλώσεις εκπροσώπου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, η οποία υποστηρίζει: «Έχουμε παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών που έχουν πέσει θύμα βιασμού».ε

«Αν ζεις στη Μόρια», προστίθεται στο βίντεο, «θα είχες άγχος, παραισθήσεις και τάσεις αυτοκτονίας καθώς υποχρεώνεσαι να ζεις με ανθρώπους που έχουν ήδη τραυματικές εμπειρίες. «Ορισμένοι έχουν ζήσει ήδη τη φρίκη μέχρι να φτάσουν στη Μόρια», ακούγεται και παρατίθεται η σχετική μαρτυρία ενός πρόσφυγα.

«Η κατάσταση είναι απίστευτη και φρικιαστική όπως και να την περιγράψει κανείς» τονίζει η εκπρόσωπος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» κάνοντας λόγο για παιδιά που αρρωσταίνουν μόνο από τις συνθήκες διαβίωσης.

Children getting raped. Living in cramped spaces. No toilets. Could you survive as an asylum seeker in Moria? pic.twitter.com/8PiLlVu2bo