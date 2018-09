Δεν μπορούσα παρά να μην το σκεφτώ: το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ο ωραιότερος χώρος για να υποδεχθείς τους πιο εκλεκτούς προσκεκλημένους της Αθήνας. Ενα βλέμμα προς τον φωταγωγημένο Ιερό Βράχο αρκεί για να πείσει κάποιον πως αυτή η χώρα –παρά τα σκαμπανεβάσματά της– έχει κάτι διαχρονικά πολύτιμο. Και το διαπίστωσα με τα ίδια μου τα μάτια, στην τελετή απονομής του Athens Democracy Award την Κυριακή το βράδυ στο υπαίθριο ξέφωτο του Μουσείου με θέα στον Παρθενώνα. Οι δεκάδες ξένοι παριστάμενοι ήταν πραγματικά μαγνητισμένοι από την ωραία ξενάγηση που προηγήθηκε, αλλά και τη σύνδεση του τόπου και του ιστορικού χρόνου. Δεν βλέπεις ένα άψυχο μνημείο, αλλά την απαρχή της δημοκρατίας. Και αυτό μόνον η Αθήνα μπορεί να το προσφέρει.



Ο Αχιλλέας Τσάλτας, ο οποίος καλωσόρισε τους παρισταμένους εκ μέρους των New York Times.

Ο δήμαρχος Γιώργος Καμίνης έδωσε το βραβείο στον Χοακίμ Αλμπέρτο Τσισάνο, πρώην πρόεδρο της Μοζαμβίκης, από τους σκαπανείς του εκδημοκρατισμού της χώρας του. Η απονομή έγινε στο πλαίσιο του συνεδρίου Athens Democracy Forum, που διοργανώνεται από τους International New York Times, την «Καθημερινή» και το Ταμείο Δημοκρατίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Η βράβευση γίνεται κάθε χρόνο περί τη 15η Σεπτεμβρίου, που έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.



Ο Σερτζ Σμίμαν των ΝΥΤ περιστοιχίζεται από παρέα συνέδρων του Athens Democracy Forum.

Το «παρών» έδωσε όλο το βαρύ πυροβολικό των ΝΥΤ, από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ Σερζ Σμίμαν, της παλαιάς φρουράς των χαλκέντερων ανταποκριτών, έως τον Στίβεν Ντάνμπαρ-Τζόνσον, επικεφαλής των International New York Times και τον Μαρκ Τζον Τόμσον, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας The New York Times. Ατυπος οικοδεσπότης, ο «δικός» μας Αχιλλέας Τσάλτας, ο γεννημένος στο Σίδνεϊ Ελληνας που έχει ταυτίσει το όνομά του με τη σπουδαία αμερικανική εφημερίδα και έχει παίξει μεγάλο ρόλο στη διοργάνωση του συνεδρίου αυτού, που αναβαθμίζει την Αθήνα.

Το 1ο Βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών είχε απονεμηθεί το 2016 στον Κένεθ Ροθ, εκτελεστικό διευθυντή του Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Human Rights Watch. Πέρυσι σε μια τελετή στο Ηρώδειο, ο Καμίνης είχε δώσει το έπαθλο στον Ισπανό πρωθυπουργό Φελίπε Γκονζάλεθ, που ήταν ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας του σε μια κρίσιμη περίοδο μετάβασης και εμπέδωσης της δημοκρατίας.



Από αριστερά, το ζεύγος Στίβεν Ντάνμπαρ-Τζόνσον και, δεξιά, το ζεύγος Μαρκ Τόμσον στην προχθεσινή απονομή.

Προχθές ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για τη σημασία της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της προάσπισης της ελευθερίας του λόγου, ως μηχανισμών που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των δημοκρατικών καθεστώτων, ενώ ο βραβευθείς Τσισάνο αναφέρθηκε περισσότερο στους κινδύνους που απειλούν σήμερα τους δημοκρατικούς θεσμούς.