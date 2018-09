«Α! Το “Varka sto gialo” δεν είναι αυτό;» αναφώνησε ο Ρομπέρτο Νιέβες, από τους New York Times, αναγνωρίζοντας το αλέγκρο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, που μόλις είχε ξεκινήσει να παίζει η ορχήστρα. «Ενας από τους πιο στενούς φίλους μου είναι Ελληνας και έχω μάθει πολλά για τη χώρα σας», έσπευσε να εξηγήσει, βλέποντας την έκπληξη στο πρόσωπό μου. Στο επίσημο δείπνο του Democracy & Books Weekend, στο εστιατόριο Pero, ο Ρομπέρτο συνέχισε να μιλάει στη μεγάλη διεθνή δημοσιογραφική παρέα μας για το πόσο αγαπά τον ήχο του μπουζουκιού και την ελληνική μουσική.



Από αριστερά: Σερζ Σμέμαν και Πάμελα Πολ (NYT), Αλεξάντρα Πρινγκλ και Στάνλεϊ Τζόνσον συζητούν για τους συγγραφείς ως καταλύτες της Δημοκρατίας.

Ο ενθουσιασμός του Αμερικανού συναδέλφου ήταν μία από τις πολλές εκπλήξεις που μας επεφύλαξε το φετινό Democracy & Books Weekend, που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη χρονιά σε συνεργασία με το New York Times Athens Democracy Forum στην Costa Navarinο, στη Μεσσηνία. Εκεί, επιφανείς συγγραφείς, εκδότες, πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζήτησαν για τον ρόλο και τη διαχρονική συμβολή των βιβλίων στη δημοκρατία. Ανάμεσά τους, ο Μαρκ Τόμσον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The New York Times Company, o Ρότζερ Κόεν, συγγραφέας και αρθρογράφος των New York Times, η Πάμελα Πολ, αρχισυντάκτρια του New York Times Book Review, ο Ρομπ Ρίμεν, συγγραφέας και ιδρυτής του Ινστιτούτου Nexus, η Αλεξάντρα Πρινγκλ από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury, ο Σερζ Σμέμαν, συγγραφέας και μέλος της συντακτικής επιτροπής της The New York Times Company, ο Στάνλεϊ Τζόνσον, συγγραφέας και πρώην ευρωβουλευτής (και πατέρας του τέως υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, γνωστού και ως... Mr Brexit), άρτι αφιχθείς από το εξοχικό του στο Χόρτο Μαγνησίας.



O Ρότζερ Κόεν (δεξιά) συνομιλεί με τον Πασκάλ Μπρικνέρ για τη Δημοκρατία.

Αδιαμφισβήτητος σταρ της διοργάνωσης ήταν ο Πασκάλ Μπρικνέρ. Το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας μάς διάβασε αποσπάσματα από το καινούργιο βιβλίο του «Ενας κατά φαντασίαν ρατσισμός: η διαμάχη της ισλαμοφοβίας και της ενοχής» και απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού. Μία από αυτές αφορούσε την Τουρκία του Ερντογάν. «Αυτή τη στιγμή, η νοσταλγία της τουρκικής κοινωνίας για το αυτοκρατορικό οθωμανικό παρελθόν της είναι ισχυρότερη από την επιθυμία για πρόοδο και μεταρρυθμίσεις», είπε ο Μπρικνέρ. «Ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε εμπνευστεί από τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης και επιχείρησε έναν εκσυγχρονισμό που όμοιός του δεν είχε ποτέ γίνει. Ομως βιάστηκε. Μέσα σε λίγα χρόνια δεν εκριζώνονται αντιλήψεις αιώνων. Ο Ερντογάν έχει κάνει πολλούς Τούρκους να επιστρέψουν στις ισλαμικές ρίζες τους. Αλλά υπάρχει σθεναρή αντίδραση στο εσωτερικό της χώρας του. Και μολονότι οι περισσότεροι αντιφρονούντες είναι στη φυλακή, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα...».



Ο Μαρκ Τόμσον, επικεφαλής της The New York Times Company.

Αισιόδοξος φάνηκε ο κ. Μπρικνέρ και για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, παρά τους κλυδωνισμούς των τελευταίων ετών και την άνοδο της Ακροδεξιάς σε πολλές χώρες. «Οι δημοκρατίες ανθούν σε περιόδους κρίσης και πεθαίνουν σε καιρό ειρήνης. Είναι πιο δυνατές απ’ ό,τι νομίζουμε. Φτάνει να θυμόμαστε το εξής: όταν οι φτωχοί στρέφονται στην Ακροδεξιά, φταίει πάντα η Αριστερά...» τόνισε.

Ομως, το Democracy & Books Weekend είχε έναν ακόμη πρωταγωνιστή, έστω και απόντα: τον Ντόναλντ Τραμπ. O Aμερικανός πρόεδρος, άλλωστε, δεν χάνει ευκαιρία να εξαπολύει επιθέσεις (κυρίως μέσω Twitter) εναντίον των New York Times. «O Τραμπ είναι το σύγχρονο πρόσωπο του φασισμού», είπε ο Ρομπ Ρίμεν. Ο Ολλανδός συγγραφέας επεσήμανε πόσο επίκαιρες είναι οι προειδοποιήσεις των Αλμπέρ Καμύ, Τόμας Μαν, Νίτσε και άλλων στοχαστών του 20ύ αιώνα, οι οποίοι συμφώνησαν στο εξής: «Ο φασισμός βασίζεται στην απουσία της ιδεολογίας και στην άρνηση των πνευματικών αξιών· ευδοκιμεί όταν οι άνθρωποι παύουν να σκέφτονται...».