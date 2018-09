Στα 1,6 δισ. ευρώ η «βοήθεια» της Κομισιόν για το προσφυγικό στην Ελλάδα μέχρι σήμερα

Συνολική βοήθεια ύψους 1,61 δισ. ευρώ για τη διαχείριση του προσφυγικού στην Ελλάδα έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2018. Από τα συνολικά ευρωπαϊκά κονδύλια για τη διαχείριση του προσφυγικού, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, οι ελληνικές αρχές έχουν να λαμβάνουν 763 εκατ. ευρώ (561 εκατ. ευρώ συν 202 εκατ. ευρώ έκτακτης ανάγκης) και οι Διεθνείς Οργανισμοί μαζί με τις ΜΚΟ έχουν να λαμβάνουν 847 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους 1,61 δισ. ευρώ για τη διαχείριση του προσφυγικού στην Ελλάδα κατανέμονται ως εξής:

Πρώτον, στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων της περιόδου 2014 - 2020, η Ελλάδα δικαιούται 561 εκατ. ευρώ (322,8 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και 238,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας). Από τα 561 εκατ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί έως τον Ιούνιο του 2018 τα 153 εκατ. ευρώ.

Δεύτερον, για να υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές καθώς και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη διαχείριση της προσφυγικής και της ανθρωπιστικής κρίσης, η Επιτροπή έχει εγκρίνει, από το 2015 ως σήμερα, έκτακτη βοήθεια, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Εξ' αυτών, 202 εκατ. ευρώ χορηγούνται απευθείας προς τις ελληνικές Αρχές και 197,4 εκατομμύρια ευρώ προς Διεθνείς Οργανισμούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς (ΙΟΜ, UNHCR, EASO). Τα έκτακτα κονδύλια προς τις ελληνικές Αρχές, χορηγούνται μέσω του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), από τα οποία το Υπουργείο Άμυνας έχει να λαμβάνει συνολικά 99,8 εκατ. ευρώ.

Τρίτον, από το Μέσο Στήριξης Εκτακτης Ανάγκης της ΕΕ που διαχειρίζεται ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης, έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα από το Μάρτιο του 2016, 650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 605,3 εκατ. είναι ήδη συμβάσεις. Οι δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης είναι μόνο διεθνείς οργανισμοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και όχι οι ελληνικές Αρχές. Οι εταίροι της ΕΕ, διά μέσου των οποίων χορηγείται η ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα είναι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΙΟΜ), ο Iσπανικός Ερυθρός Σταυρός, η UNICEF και οι εξής ΜΚΟ: International Rescue Committee, Danish Refugee Council, Smile of the Child, Medecins du Monde, OXFAM, Save the Children, Arbeiter-Samariter-Bund, Norwegian Refugee Council, Mercy Corps, CARE Germany, Terre des Hommes, ΙFRC και Μetadrasi.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ