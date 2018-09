Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, έξω από το κτίριο της ΓΑΔΑ, υπερασπίζεται το δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει, επειδή είναι αριστερός και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.

Το ερώτημα είναι μεν λογικό, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η λογική δεν έχει σχέση. Γιατί ο Τσίπρας επιμένει να εκφωνεί ομιλίες στα ξένα, αφού δεν τα κατέχει και κάνει τόσα λάθη; Στον ΟΗΕ, προχθές, ο Τσίπρας έδωσε τη μέχρι τώρα ανώτερη ρητορική παράσταση που έχει δώσει ποτέ στην αγγλική γλώσσα. Ανώτερη και εκείνης της αλησμόνητης συνέντευξης με τον Μπιλ Κλίντον, διότι η τωρινή είναι η πληρέστερη ως προς τα εκφραστικά μέσα που απαιτεί ο ρόλος. Βλέπετε, με τον Κλίντον έκανε μια συγκλονιστική ερμηνεία, επιπέδου Οσκαρ, αλλά στον ρόλο του μουγγού. Επαιζε με τους μορφασμούς, με τα χέρια του, με τα πόδια του, με τον ιδρώτα του ακόμη· αλλά ο ρόλος δεν είχε το στοιχείο του λόγου.

Στον ΟΗΕ, όμως, ήταν ο Τσίπρας της ωριμότητας, ο Τσίπρας που έχει πάρει τον αέρα του αθλήματος και αφήνεται με άνεση, καταφέρνοντας να κάνει λάθη προφοράς ακόμη και στα σύμφωνα – κάτι που δεν είναι απλό. Είπε: «Αουρ γουόρτ» (our world), «χι φάουτ φορ» (he fought for), «ράτσισμ» (racism), «σουλτ» (should), «του λοβ» (to love), «βάνεραμπολ» (vulnerable), «δε ιμέρτζ» (the emergence) κ.ά. Το χειρότερο είναι ότι, αν κοιτάξετε προσεκτικά το βίντεο της ομιλίας, θα διαπιστώσετε ότι ο ομιλητής γουστάρει! Πώς το λένε; Την καταβρίσκει με τον εαυτό του, έτσι που στέκεται συνοφρυωμένος στο βήμα του ΟΗΕ και απευθύνεται με άνεση σε ένα διεθνές κοινό. Είναι τόσο ερωτευμένος με τον ρόλο, που δεν τον νοιάζει αν κάνει λάθη στη γλώσσα που μιλάει. Είναι επίσης φανερό ότι ο Τσίπρας είχε δουλέψει την εκφώνηση της ομιλίας, είχε κάνει πρόβες στον καθρέπτη. Θέλω να πω, με όλα αυτά, ότι ο Αλέξης την έχει ψωνίσει με την εξουσία. Φαίνεται πια.

Χρήσιμο να το έχουμε και αυτό υπ’ όψιν, εν όψει του ενδεχομένου των εκλογών. Ο Θουκυδίδης δεν είναι που αποδίδει την ανθρώπινη δράση στην Ιστορία στην τιμή, στο δέος και στην ωφέλεια; Το ψώνιο είναι, λοιπόν, μια άλλη και ελαφρώς διεστραμμένη εκδοχή της τιμής...

Ο πιστός Χάινριχ

Μιλώντας για ψώνια, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας θυμίσω ότι ο χθεσινός που το έσκασε από την κοινοβουλευτική ομάδα του προέδρου Λεβέντη, ο Αριστείδης Φωκάς, δεν είναι όποιος όποιος. Είναι εκείνος που έψαλλε το «να καεί, να καεί η πουτ*** η Βουλή» μαζί με το πλήθος των χούλιγκαν. Εχει σπουδάσει σε Ακαδημία Σωματικής Αγωγής (κατ’ αγαθή σύμπτωση, όπως και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης...), η βασική επαγγελματική ιδιότητά του εξ όσων καταλαβαίνω υπήρξε εκείνη του οπαδού ή υπαλλήλου του ΠΑΟΚ, ενώ έχει από πίσω του μια ευδοκιμούσα εμποροβιοτεχνική οικογενειακή επιχείρηση (ή έπιπλα ή πλακάκια και είδη μπάνιου, μη σας πάρω στον λαιμό μου...). Κηρύσσοντας την πολιτική ανεξαρτησία του, υποσχέθηκε: «Θα συνεχίσω να παλεύω για το καλό της πατρίδας και να υπηρετώ τα θεμελιώδη συμφέροντα του ελληνικού λαού». Τον πιστεύω και γι’ αυτό δεν ανησυχώ καθόλου ούτε για την πατρίδα ούτε για τον λαό της...

Ο Φωκάς την κοπάνησε ύπουλα, εκμεταλλευόμενος για δικό του λογαριασμό τη φασαρία που είχε στήσει έτερος βουλευτής, ονόματι Σαρίδης, μεθοδεύοντας τη δική του διαφυγή. Τον πρόλαβε όμως ο μουλωχτός Φωκάς. Ετσι ο άλλος αναγκάστηκε να παραμείνει –επί του παρόντος τουλάχιστον– ώστε να μην επιφορτισθεί την ευθύνη για τη διάλυση της Κ.Ο. και, συνεπώς, την αφαίρεση από τον πρόεδρο Λεβέντη των κοινοβουλευτικών προνομίων του αρχηγού κόμματος. Ποιος ακούει μετά τις κατάρες του Λεβέντη;

Η αρχική παρεξήγηση έγινε για την τιμή του βουλευτή Καβαδέλλα, για χάρη του οποίου ο Λεβέντης κάλεσε τον Σαρίδη να ζητήσει συγγνώμη. Παλαιότερα, ο Δ. Καβαδέλλας είχε προσελκύσει τη δημοσιότητα ως βουλευτής, λόγω της Πόρσε που οδηγούσε και την οποία, αν κατάλαβα καλά από τις εξηγήσεις του, κάποιοι τον είχαν σχεδόν υποχρεώσει να την πάρει σε εξευτελιστική τιμή. Ο Δ. Καβαδέλλας είναι ο παλαιότερος συνεργάτης του Βασίλη Λεβέντη. Οταν ξεκίνησε ο πρόεδρος το κανάλι, από ένα γραφειάκι στην Πειραιώς ή σε κάποια πάροδο, από την άλλη πλευρά της κάμερας ήταν ο Δ. Καβαδέλλας, με παρελθόν φοιτητού στην Ιταλία. (Στη δεκαετία του 1970 και στις αρχές της επόμενης, η έκφραση «φοιτητής στην Ιταλία» είχε πολύ ειδική σημασία...) Ο Καβαδέλλας είναι το alter ego του προέδρου Λεβέντη. Είναι ο πιστός του Χάινριχ...

Follies

Μη μου πείτε τώρα ότι σας καταπλήσσουν οι αποκαλύψεις για τη Folli Follie, οι αλλεπάλληλες παραιτήσεις συμβούλων, τα πλαστά στοιχεία; Από την πρώτη στιγμή έγινε φανερό ότι η εταιρεία είχε σοβαρό πρόβλημα, εξαιτίας της αντίδρασής της. Αν θυμάστε, μια σοβαρή, διεθνής εταιρεία είχε δημοσιεύσει συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την ακρίβεια ορισμένων στοιχείων της εταιρείας. Τα είχε πολύ προσεκτικά διατυπωμένα, χωρίς καθόλου αιτιάσεις και υπαινιγμούς. Η αντίδραση της εταιρείας ήταν υστερική στον τόνο και συνωμοσιολογική ως προς την ουσία των προβλημάτων. Οταν σε μια υπεύθυνη και απολύτως συγκεκριμένη καταγγελία απαντάς με υστερία και συνωμοσιολογικές αερολογίες, είναι φανερό ότι το πρόβλημα είναι όλο δικό σου...