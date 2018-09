Κρήτη, Κυκλάδες και Πελοπόννησο αναμένεται να χτυπήσει ο κυκλώνας από τα ξημερώματα της Παρασκευής (Βίντεο-Φωτογραφίες)

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται όλος ο κρατικός μηχανισμός εν όψει του κυκλώνα που αναμένεται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με συνέντευξη Τύπου που έδωσε απόψε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ταφύλλης, μαζί με τον διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, Θοδωρή Κολυδά, προκειμένου να δώσουν τα ακριβή στοιχεία για την εξέλιξη των φαινομένων, για την σωστή ενημέρωση του κόσμου και ταυτόχρονα να δώσουν συστάσεις στους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν και τι να αποφύγουν.

Όπως είπε ο κ. Κολυδάς, ασφαλής πρόγνωση υπάρχει μόνο για το επόμενο 48ωρο, όπου θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, με ανέμους εντάσεως 9-10 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην νότια Πελοπόννησο, Κρήτη και δυτικές Κυκλάδες, ενώ το Σάββατο θα επηρεάσουν και την νότια και ανατολική Αττική.

Long sea track for #Medicane #Zorbas squeezing north of Crete and into the Aegean Sea. Arpege has this cyclone as an equvalent category 1 hurricane at peak intensity --> https://t.co/463xhlg4eG pic.twitter.com/pmfBngiE2O