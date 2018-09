Η πορεία του κυκλώνα τις επόμενες ώρες (φωτογραφίες και βίντεο)

Ο μεσογειακός κυκλώνας «Ξενοφών», ο οποίος ήδη οργανώνεται περίπου 300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των ακτών της Πελοποννήσου θα αρχίσει από απόψε να πλησιάζει τη χώρα μας, εξασθενώντας όμως όσον αναφορά την ταχύτητα των ανέμων, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της υπηρεσίας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ωστόσο, κατά το διήμερο Σαββάτου και Κυριακής προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι κάτοικοι της Πελοποννήσου, της Στερεάς, της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Κυκλάδων και της Δυτικής Κρήτης, καθώς οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες κατά περιόδους θα είναι πολύ ισχυρές και υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Οι άνεμοι το Σάββατο αναμένεται να φτάνουν τα δέκα μποφόρ μόνο στη θάλασσα των Κυθήρων, ενώ στις υπόλοιπες νότιες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι 7-8 μποφόρ, αλλά με ριπές ακόμη μεγαλύτερης έντασης. Ανεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9-10 Μποφόρ θα επικρατήσουν πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα νότια πελάγη.

Μάλιστα όπως προβλέπει το κυματικό μοντέλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, το μεσημέρι του Σαββάτου το ύψος κύματος μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης αναμένεται να ξεπεράσει τα 11 μέτρα.

Latest view of the #medicane in the central Mediterranean: impressive structure! Now beginning to track eastwards towards Greece. Video: @meteociel pic.twitter.com/NkoC40pt6O