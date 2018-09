Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την επέλαση του κυκλώνα - Από το βράδυ ισχυρές βροχές στην Αττική (φωτογραφίες και βίντεο)

Σε πλήρη ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για την επέλαση του κυκλώνα ο οποίος θα κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας απόψε το βράδυ με τα φαινόμενα να κορυφώνονται το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων είναι σε επιφυλακή προκειμένου να συνδράμει σε περιοχές που τυχόν θα πλήξει τις επόμενες μέρες η κακοκαιρία ενώ η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προτρέπει τους πολίτες να αποφύγουν να περπατούν δίπλα σε πινακίδες και μεγάλα δέντρα αλλά και τις δραστηριότητες σε θάλλασες και ακτές.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ αργά απόψε το βράδυ θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και πιθανώς στην Κρήτη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι εντάσεως 7-8 Μποφόρ και στο Αιγαίο 6-7 Μποφόρ. Το ίδιο σκηνικό θα επικρατήσει και το Σάββατο από τις πρωινές ώρες με τη διαφορά ότι το κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει ενδεχομένως και τις Σποράδες.

Ανεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9-10 Μποφόρ θα επικρατήσουν πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα νότια πελάγη.

Σύμφωνα με το meteo.gr ο κυκλώνας θα κάνει την εμφάνισή του νότια της Πελοποννήσου το μεσημέρι του Σαββάτου στις 15:00 με τους ανέμους στη θάλασσα των Κυθήρων να ξεπερνούν σε ένταση τα 9 Μποφόρ.

Μάλιστα όπως προβλέπει το κυματικό μοντέλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου/meteo.gr, το μεσημέρι του Σαββάτου το ύψος κύματος μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης αναμένεται να ξεπεράσει τα 11 μέτρα

Latest view of the #medicane in the central Mediterranean: impressive structure! Now beginning to track eastwards towards Greece. Video: @meteociel pic.twitter.com/NkoC40pt6O