Επέλαση του κυκλώνα στη Μεσσηνία - Μετακινήσεις δυνάμεων στις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο (βίντεο και φωτογραφίες)

Τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο και συγκεκριμένα τη Μεσσηνία πλήττει από τα ξημερώματα του Σαββάτου ο κυκλώνας που έχει θέσει σε επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό.

Στη Φοινικούντα οι άνεμοι είναι εντάσεως 9 Μποφόρ ωστόσο ενισχύονται διαρκώς και συνοδεύονται και από ισχυρή βροχόπτωση, ενώ στην Πύλο σημειώνονται διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από την ΕΜΥ, τα οποία έθεσε στη διάθεση όλων των φορέων, κατά την ευρεία σύσκεψη υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Ταφύλλη και παρουσία της υπουργού Προστασίας του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι το βράδυ της Παρασκευής,οι μοναδικές περιοχές της χώρας που δεν θα επηρρεάσει ο κυκλώνας, θα είναι το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία, ενώ θα επηρεαστούν το Βόρειο Αιγαίο, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, που αρχικά φαινόταν οτι δεν κινδύνευαν.

Latest IR images of the #medicane in the central Mediterranean show vigorous convection around the center of the system in a growing comma shape: it seems very possible that convection will fully enclose the system in the next hours! Imagery: @meteociel pic.twitter.com/IBl1uikqG1