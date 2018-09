Επέλαση του κυκλώνα στην Πελοπόννησο - Δείτε live την πορεία που ακολουθεί (βίντεο και φωτογραφίες)

Στο έλεος του κυκλώνα βρίσκεται από τα ξημερώματα του Σαββάτου η νοτιοδυτική Πελοπόννησος με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για θυελλώδεις ανέμους που μπορεί να φτάνουν τοπικά τα δέκα Μποφόρ αλλά και για κύματα ύψους 7-8 μέτρων σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Live η πορεία του κυκλώνα από την ιστοσελίδα Windy.com

Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τους πολίτες που παρείχε σήμερα το πρωί ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννης Ταφύλλης μέχρι το μεσημέρι θα επηρεαστούν οι περιοχές του Νοτίου Ιονίου, η Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά, η Αττική και η Εύβοια και από το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχές στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία.

Μάλιστα στη θάλασσα των Κυθήρων και στο Νότιο Ιόνιο αναμένεται κύμα ύψους 7-8 μέτρων.

Πάντως, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), η εικόνα για τον μεσογειακό κυκλώνα είναι ηπιότερη σε σχέση με τις χθεσινές προγνώσεις, τόσο όσον αφορά τους ανέμους, όσο και τον κυματισμό της θάλασσας,

Όπως δείχνει δορυφορική εικόνα που ελήφθη στις 08:45 ώρα Ελλάδος, το κέντρο του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ξενοφών» βρισκόταν το πρωί του Σαββάτου νότια της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με αναφορά εμπορικού πλοίου, στις 08:00 ο άνεμος στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Μεθώνης έφτασε στα 90 χιλιόμετρα την ώρα (δέκα Μποφόρ). Επίσης μετεωρολογικοί σταθμοί στη Μεσσηνία και στη Λακωνία κοντά στο κέντρο του συστήματος ανέφεραν ανέμους έντασης επτά Μποφόρ με ριπές ακόμη ισχυρότερες.

Η πίεση στο κέντρο του κυκλώνα τις βραδινές ώρες της Παρασκευής έφτασε την ελάχιστη τιμή των 997 hPa (σύμφωνα με αναφορά πλοίου) και πλέον έχει ανέβει στα 999 hPa (μέτρηση από τον μετεωρολογικό σταθμό στα Φιλιατρά).

Η ένταση των ανέμων το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται να φτάσει τοπικά τα εννέα Μποφόρ στις παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, και καθώς το κέντρο του χαμηλού θα κινηθεί βορειοανατολικά, νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι ανάλογης έντασης αναμένονται το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Πελοποννήσου.

Απαγορευτικό απόπλου για Δωδεκάνησα-Κυκλάδες

Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπλου από Πειραιά για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και φθάνουν κατά τόπους τα 8 με 10 μποφόρ.

Δεν εκτελούνται επίσης τα δρομολόγια των πλοίων από Ραφήνα για Κυκλάδες παρά μόνο μέχρι το Μαρμάρι. Κανονικά εκτελούνται των δρομολόγια των συμβατικών πλοίων στον Αργοσαρωνικό και τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για Αίγινα-Αγκίστρι. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες, Πόρτο Χέλι.

Κλειστό είναι το Ρίο-Αντίρριο ενώ στη γραμμή Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο με ημερολογιακή εγγραφή και κατόπιν έγκρισης του πλοιάρχου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από την ΕΜΥ, τα οποία έθεσε στη διάθεση όλων των φορέων, κατά την ευρεία σύσκεψη υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Ταφύλλη και παρουσία της υπουργού Προστασίας του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι το βράδυ της Παρασκευής,οι μοναδικές περιοχές της χώρας που δεν θα επηρρεάσει ο κυκλώνας, θα είναι το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία.

Latest IR images of the #medicane in the central Mediterranean show vigorous convection around the center of the system in a growing comma shape: it seems very possible that convection will fully enclose the system in the next hours! Imagery: @meteociel pic.twitter.com/IBl1uikqG1