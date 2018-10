Ο Πάιατ στην Αλεξανδρούπολη: Σημαντικός ο ρόλος της πόλης στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης

Σειρά επαφών με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων έχει σήμερα στην Αλεξανδρούπολη ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος επισκέπτεται την πρωτεύουσα του Εβρου.

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς, στο νομαρχείο, ο κ. Πάιατ δήλωσε ευτυχής που επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη.

Αναφερόμενος στον νέο πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Γκρέγκορι Φλέγκερ, τον αντιπρόσωπο Άμυνας, Captain Ketter και τον σύμβουλο Οικονομικών Υποθέσεων, που έχει έρθει πρόσφατα, Mr. Laitinen, οι οποίοι τον συνόδευαν, ο Αμερινακός πρέσβης τόνισε:

«Αυτή η ευρεία ομάδα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των ΗΠΑ για σθεναρή εμπλοκή στην περιοχή, αλλά και την εκτίμηση για τη στρατηγική σημασία του Έβρου, μία περιοχή για την οποία είμαστε ευγνώμονες που χρησιμοποιούμε για να διευκολύνουμε τις μετακινήσεις κάποιων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεών μας (rotation of some ofour military forces), μία περιοχή που προορίζεται να γίνει ένα σημαντικό ευρωπαϊκό ενεργειακό κέντρο (hub), καθώς μία σειρά από έργα υλοποιούνται, όπως ο αγωγός TAP που θα μπει σε επιχειρησιακή λειτουργία τον επόμενο χρόνο, ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας IGB, ο οποίος προχωράει με τη βοήθεια των πρωθυπουργών Τσίπρα και Μπορίσοφ, και ελπίζουμε την επικείμενη ανάπτυξη του πλωτού σταθμού επαναεριοποίησης, κάτι που θα βοηθήσει στην επαύξηση της ενεργειακής ασφάλειας για όλη την Ευρώπη και θα ενισχύσει αυτό που ο αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής, Σέφκοβιτς, επισήμανε στην Αθήνα αυτήν την εβδομάδα, τον ρόλο κλειδί της Ελλάδας, την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια».

Ο κ. Πάιατ σημείωσε ότι ενημερώθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου για το πολιτικό και οικονομικό τοπίο.

«Εξέφρασα την εκτίμησή μου για την παρουσία του αντιπεριφερειάρχη στην εκδήλωση που οργάνωσε ο πρεσβεία στο πλοίο USS Mount Witney, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη και τόνισα ότι η παρουσία μου εδώ στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, οικοδομήθηκε στην TIF (Thessaloniki International Fair, δηλαδή την Έκθεση) και είναι μέρος της προσπάθειάς μας να διασφαλίσουμε μία ισχυρή αμερικανική παρουσία σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, κάτι που προωθεί τα συμφέροντα και των δύο χωρών-κρατών και ενισχύει τη δύναμη της συμμαχίας μας» πρόσθεσε.

«Με χαρά επέστρεψα στην Αλεξανδρούπολη» έγραψε ο Αμερικανός πρέσβης στο twitter, κάνοντας λόγο για τον «σημαντικό ρόλο της πόλης στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης».

