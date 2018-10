Η Ρίτα Γουίλσον καταγγέλλει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Διπλωματίας ότι χρησιμοποίησε το όνομα του Τομ Χανκς

Mε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγος του Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, καταγγέλλει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Διπλωματίας πως χρησιμοποίησε το όνομά του συζύγου της, χωρίς την συγκατάθεσή του.

Ειδικότερα, η Ρίτα Γουίλσον, αναφέρει πως ο ηθοποιός δεν αναμένεται να παραστεί σε καμία εκδήλωση στην Ελλάδα, επισημαίνοντας μάλιστα πως η πρόσκληση είναι αναληθής και πως πρόκειται περί απάτης. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, απευθύνει παράκληση προκειμένου να αναδημοσιευθεί η ανακοίνωσή της.

Παραθέτει μάλιστα τη σχετική πρόσκληση όπου αναφέρεται το όνομα του συζύγου της, αναλυτικά οι ομιλητές και ο χώρος της εκδήλωσης.

.@Kathimerini_gr @tomhanks @USEmbassyAthens @SNForg Stop @HICDUK from misrepresenting. THIS IS FRAUD. PLEASE RETWEET. Tom Hanks isnt appearing at this or any events in Greece. Was never asked.Ada Ilioupoulou @adailio & Peter Dennis Kapsaskis @peterdenniskapsaskis are soliciting. pic.twitter.com/YpNhKRvRpE