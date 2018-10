Συνάντηση Π. Ρήγα - Τζ. Πάιατ

Τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμυνας, Παναγιώτης Ρήγας.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως ανέφερε Αμερικανός πρέσβης στον λογαριασμό του στο Twitter.

Honored to sit down with @Hellenic_MOD Alternate Minister Rigas in his new capacity, discussing our @NATO alliance and cooperation @NSA_SoudaBay and beyond pic.twitter.com/EFKLxZkTmm