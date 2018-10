Κάρολος Τάκερμαν, «φανατικός» φιλέλλην

Απαρατήρητη, θα έλεγα, πέρασε μια σημαντική επέτειος, που ασφαλώς έχει μια ευρύτερη σημασία. Τον περασμένο Ιούνιο συμπληρώθηκαν 150 χρόνια από τότε που οι ΗΠΑ έστειλαν πρεσβευτή στην Ελλάδα. Ετσι, τον Ιούνιο του 1868 ο πρώτος Αμερικανός πρέσβης, ο Κάρολος Τάκερμαν (1827-1896), επιδίδει τα διαπιστευτήριά του στον βασιλέα Γεώργιο Α΄. Ο Κ. Τάκερμαν διεκρίνετο για τα θερμά φιλελληνικά του αισθήματα και τη λαμπρή φιλολογική του κατάρτιση. Παρέμεινε στην Ελλάδα 4 περίπου χρόνια και όταν έφυγε εξέδωσε το βιβλίο του «Οι σημερινοί Ελληνες», γεμάτο ενθουσιασμό και στοργή για το έθνος των Ελλήνων. Πολλές από τις παρατηρήσεις και τις κρίσεις αντέχουν στο βάρος των 150 περίπου χρόνων από την έκδοσή του. Ετσι γράφει: «Πουθενά αλλού οι οικογενειακές υποχρεώσεις και οι συγγενικοί δεσμοί δεν είναι τόσο σεβαστοί όσο στην Ελλάδα... Τα παιδιά είναι τα κοσμήματα της οικογένειας». Το 1895 εξέδωσε ένα δεύτερο βιβλίο για την Ελλάδα με τον τίτλο «Αναμνήσεις από έναν αξιόλογο λαό».

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος

Η αξιοπρέπειά μας και ο κ. Χορστ Ζεεχόφερ

Ανέγνωσα τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού της Βαυαρίας, νυν υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, Χορστ Ζεεχόφερ, ο οποίος σε προεκλογική συγκέντρωση οπαδών του στο Μόναχο, ενόψει των εκλογών στη Βαυαρία, δήλωσε: «Θα ήταν καλύτερα και για τους Ελληνες, εάν οι Βαυαροί είχαν μείνει να κυβερνήσουν περισσότερα χρόνια τους Ελληνες». Γιατί απλώς περισσότερα, εγώ θα έλεγα μέχρι σήμερα. Ετσι κι αλλιώς είναι κοινό μυστικό ότι στις μέρες μας, η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράμμα τις γερμανικές και όχι μόνο βαυαρικές επιθυμίες.

Η Βαυαρία υπήρξε προπύργιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών έχουν χαραχθεί στο πάνθεο των ζωγράφων, γλυπτών και αρχιτεκτόνων του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Δεν είναι μάλιστα και λίγα τα κτίρια που κοσμούν σήμερα την πόλη των Αθηνών, που φέρουν δικές τους υπογραφές και για τα οποία η Αθήνα τρέφει πραγματικά αισθήματα ευγνωμοσύνης προς αυτούς τους δημιουργούς του πνεύματος και της τέχνης.

Εμείς δε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, ενθυμούμαστε με πόση αγάπη οι κάτοικοι του Μονάχου και της Γερμανίας γενικότερα είχαν αγκαλιάσει τους Ελληνες του αντιδικτατορικού αγώνα, όπως για παράδειγμα τους αείμνηστους Παύλο Μπακογιάννη και Γεώργιο - Αλέξανδρο Μαγκάκη, προσφέροντάς τους κάθε δυνατή υποστήριξη.

Οπως όμως σε κάθε κήπο, δίπλα στα φυτά και στα λαχανικά φυτρώνουν αναπόφευκτα και τσουκνίδες, έτσι και στην περίπτωσή μας ο κ. Ζεεχόφερ πρωτοτυπεί και πάλι με τις πολιτικές συμβουλές του. Μόνο ας προσέξει λίγο, γιατί αν πριν από μερικά χρόνια ο Ελληνας πρωθυπουργός είχε πει το περιβόητο «Go back Mrs Merkel», το οποίο ανακάλεσε αργότερα η φράση «Go back Mr Seehofer», αυτό δεν θα είχε απλώς συμβολικό νόημα. Οι Ελληνες έχουν πολλά ελαττώματα, αλλά πάνω από όλα δεν ξεχνάνε αυτούς, αυτούς που τους προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους.

Στυλιανός Παπαγεωργίου – Γονατας, Δικηγόρος – Αν. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ

Οι εβδομηκοντούτηδες και τα Λατινικά

Επιτρέψτε μου δύο παρατηρήσεις: 1. Νομίζω ότι η κατάργηση του μαθήματος των Λατινικών στα σχολεία μπορεί να εξηγηθεί ίσως δε και να αιτιολογηθεί, εάν θεωρηθεί ότι το νέο ιδεώδες επίπεδο γνώσεων παιδείας πνευματικής καλλιέργειας και γλωσσομάθειας των Ελλήνων είναι αυτό κάποιων στελεχών της κυβερνώσας παράταξης, ανωτάτων και μη, και ότι ο κ. υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προσπαθεί φιλοτίμως να το θεμελιώσει. Αλήθεια, το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών πότε έχει σειρά για κατάργηση; Οφείλω από αυτή τη θέση να του υπενθυμίσω το «Timeo hominem unius libri». 2. Σχετικά με το κορυφαίας ευαισθησίας, τρυφερότητας, ευγένειας και σεβασμού επιχείρημα των εξοχοτάτων κ. Τσίπρα και Τσακαλώτου περί ταχείας αποδημίας ημών των εβδομηκοντούτηδων και άνω (by the way μήπως ταιριάζει εδώ και στους δύο η λαϊκή έκφραση «κουφάλες νεκροθάφτες»;) θέλω να αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Φοβούμαι πως το «διοικείν εστί προβλέπειν», περιορίζεται γι’ αυτούς στο προαναφερθέν επιχείρημά τους.

2. Οι εβδομηκοντούτηδες και άνω είμαστε κατά κανόνα πολύ συνεπείς στα εκλογικά μας καθήκοντα (ακούω ότι είμαστε ενάμισι εκατομμύριο, ζωή να έχουμε!) και πολλοί από εμάς θα είμαστε ακόμα εν ζωή τον επόμενο Σεπτέμβριο.

3. Στην απίθανη περίπτωση κατά την οποίαν θα προσπαθήσουν κατόπιν εορτής να ψελλίσουν κάποια προσχηματική συγγνώμη, ας έχουν υπ’ όψιν τους το αρχαίο ρητό «τα γεγενημένα ουκ απογίγνονται και εν τω Αδη ουκ έστι μετάνοια».

4. Τους εύχομαι να τα εκατοστίσουν, να έχουν προς τούτο την καλή βιολογική τύχη (η «σεζόν» για τα περισσότερα εμφράγματα του μυοκαρδίου και τα περισσότερα κακοήθη νεοπλάσματα ανοίγει περί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας και κλείνει με την αποδημίαν), αλλά και γενικότερα καλή τύχη από ατυχήματα, φυσικές καταστροφές κ.λπ. Από δολοφονίες δεν κινδυνεύουν, από αυτές, ως γνωστόν, κινδυνεύουν μόνον οι ηγέτες και ιδιαίτερα οι ισχυροί και ικανοί.

5. Την ύβριν και την αλαζονείαν, οι θεοί πάντα τις τιμωρούν, αργά ή γρήγορα και διαχρονικά.

Θεοδωρος Καλοπισης, Ογδοηκοντούτης συνταξιούχος ιατρός, Π. Φάληρο

Περί καινοτομίας και εξαγωγών

Η σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της καινοτομίας είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σημερινή οικονομία της κρίσης για τις επιχειρήσεις και τη χώρα μας. Εξαγωγές και καινοτομία αλληλοεπηρεάζονται, αλλά η επίδραση ειδικότερα της καινοτομίας στις εξαγωγές είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι η επίδραση των εξαγωγών στην καινοτομία. Εδώ και αρκετά χρόνια οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο δεμένες με την εσωτερική αγορά, αλλά ακόμη και μικρές επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικές δραστηριότητες. Παράλληλα με αυτήν την ανάπτυξη, όλο και περισσότερες καινοτομίες επικρατούν στην αγορά. Οι επιχειρήσεις πρέπει συνεχώς να εισάγουν στην ξένη αγορά τις τελευταίες τους καινοτομίες για να είναι ανταγωνιστικές. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για το κράτος, αφού οδηγεί σε μια διεθνή ανταγωνιστικότητα με όχημα τη συνεχή αναζήτηση του νέου και καινοτόμου.

Οι ευκαιρίες της αγοράς των επιχειρήσεων και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες εξαρτώνται σημαντικά από τη δυναμικότητά τους να παράγουν διαρκώς καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Αυτός είναι ο λόγος που η καινοτομία παίζει έναν σημαντικό ρόλο στο χτίσιμο της ανταγωνιστικότητας και στη διαρκή οικονομική ανάπτυξη.

Λέγεται ότι η καινοτομία συμβάλλει κατά 80% στη βελτίωση της παραγωγικότητας στις προηγμένες χώρες και η βελτίωση της παραγωγικότητας συμβάλλει κατά 80% στην ανάπτυξη του συνολικού εθνικού προϊόντος. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αρχίσουν να εξάγουν για πολλούς λόγους, όπως, για παράδειγμα, για να αυξήσουν την ανάπτυξή τους, για να αξιοποιήσουν τεχνολογίες και επιδεξιότητες, για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους ή να βελτιώσουν την απόδοση των επενδύσεών τους.

Οι επιχειρήσεις μπορούν, επίσης, να αρχίσουν να καινοτομούν όπως, για παράδειγμα, για να ανταποκριθούν στις αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών, για να επιτύχουν υψηλή προστιθέμενη αξία ή να διαμορφώσουν διαδικασίες περισσότερο αποτελεσματικές με σκοπό να μειώσουν το κόστος.

Τέλος, σημειώνω ότι η καινοτομία έχει μια θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (όπως άνοιγμα νέων αγορών, παραγωγικότητα, δημιουργία νέων προϊόντων). Επίσης, η διεθνοποίηση ωθεί τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τη δραστηριότητα της καινοτομίας (learning-by-exporting). Οπως, επίσης, όσον αφορά τη συνολική οικονομία του κράτους, έχουμε βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και οικονομική ανάπτυξη.

Νικολαος Παπαβασιλειου, Ομότιμος καθηγητής Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών