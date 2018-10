Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε τι σημαίνει το όνομά του (φωτογραφία)

Ένα μπλουζάκι που φόρεσε πρόσφατα η μητέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποκάλυψε τι σημαίνει στα νιγηριανά το όνομα του διάσημου μπασκετμπολίστα.

«Αντετοκούνμπο», σύμφωνα και με τη στάμπα στο μπλουζάκι της μαμάς του "Greek Freak", σημαίνει "Τhe Crown From Across The Seas", δηλαδή «Το στέμμα (ο πρίγκιπας) που έρχεται από τις μακρινές θάλασσες». Εκ του αποτελέσματος, το όνομα αποδείχθηκε προφητικό.

Την φωτογραφία της μητέρας του ανέβασε ο Γιάννης στο Insta Story του.