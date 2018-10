Διγλωσσία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα στα Σκόπια

Εκ διαμέτρου αντίθετες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των κυβερνητικών εταίρων στο αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για «πολύ μεγάλο βήμα στην κοινή επιτυχία των δύο χωρών» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, ενώ ο υπουργός Εθνικής Αμύνης υιοθέτησε τις καταγγελίες περί δωροδοκίας και εκβιασμών των βουλευτών που ψήφισαν υπέρ, προκαλώντας μάλιστα την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου της ΠΓΔΜ.

Ο Αλέξης Τσίπρας με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσε να συγχαρεί τον πρωθυπουργό των Σκοπίων, ο οποίος εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία, σημειώνοντας πως απόψε επετεύχθη ένα πολύ μεγάλο βήμα για την κοινή επιτυχία των δύο χωρών. Ενα πολύ σημαντικό βήμα, όπως συμπλήρωσε, για ένα μέλλον με ειρήνη και ευημερία μεταξύ των δύο λαών.

Congratulations my friend @Zoran_Zaev ! Tonight’s vote is a big step towards our common success. A very important step to a peaceful and prosperous future for our people!