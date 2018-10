Το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ κατέγραψε η Ελλάδα το 2017

Δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ κατέγραψε το 2017 η ελληνική οικονομία, έναντι 0,5% το 2016, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 176,1% του ΑΕΠ (317,4 δις ευρώ), έναντι 178,5% το 2016, σύμφωνα με τη δεύτερη κοινοποίηση των στοιχείων της Εurostat, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα κατέγραψε το 2017 το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ (176,1%) και ακολουθούν η Ιταλία (131,2%), η Πορτογαλία (124,8%), το Βέλγιο (103,4%), η Γαλλία (98,5%) και η Ισπανία (98,1%).

Γενικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στην ευρωζώνη στο 1% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ το 2017, από 1,6% το 2016, ενώ στην ΕΕ το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 1% του ΑΕΠ από 1,7% το 2016.

Το 2017 το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 86,8% του ΑΕΠ, από 89% το 2016, ενώ στην ΕΕ μειώθηκε στο 81,6% του ΑΕΠ από 83,3% το 2016.

Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν δημοσιονομικό πλεόνασμα σε 13 χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

Τα υψηλότερα δημοσιονομικά πλεονάσματα στην ΕΕ κατέγραψαν το 2017 η Μάλτα (+3,5%), η Κύπρος (+1,8%), η Σουηδία (+1,6%), η Τσεχία (+1,5%), το Λουξεμβούργο (+1,4%), η Ολλανδία (+1,2%), η Βουλγαρία και η Δανία (1,1%) και η Γερμανία (+1%).

Ωστόσο, δύο χώρες της ευρωζώνης κατέγραψαν δημοσιονομικό έλλειμμα ίσο ή άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ και συγκεκριμένα η Ισπανία (-3,1%) και η Πορτογαλία (-3%). Η Γαλλία κατέγραψε δημοσιονομικό έλλειμμα (-2,7%) και η Ιταλία (-2,4%). Τα χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα στην ΕΕ κατέγραψαν η Ιρλανδία (-0,2%), η Εσθονία (-0,4%), η Λετονία (-0,6%) και η Φινλανδία (-0,7%).

Το χαμηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ κατέγραψε η Εσθονία (8,7%), το Λουξεμβούργο (23%), η Βουλγαρία (25,6%), η Τσεχία (34,7%), η Ρουμανία (35%) και η Δανία (36%).

